  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/08/2026 16:21

Hơn 200 nhà khoa học dự Hội thảo khoa học toàn quốc về xúc tác và hấp phụ

HNN.VN - Từ ngày 6 đến 8/8, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề "Xúc tác và hấp phụ cho phát triển một số công nghệ chiến lược quốc gia".

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vữngTăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Hiệp hội Hoạt động Môi trường KyotoĐiểm sàn tăng, khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo

Các đại biểu tham dự hội thảo  

Hội thảo thu hút hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cùng đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước

Tại hội thảo, 15 báo cáo chuyên đề đã được trình bày, tập trung vào các nội dung như chuyển dịch năng lượng; những giới hạn kỹ thuật của nhiên liệu tái tạo; phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Việt Nam; xúc tác và hấp phụ phục vụ mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero); phát triển vật liệu tiên tiến và ứng dụng liên ngành; nghiên cứu vật liệu khung hữu cơ kim loại kích thước nano ứng dụng trong dẫn truyền thuốc hỗ trợ điều trị bệnh...

Bên cạnh việc công bố những kết quả nghiên cứu mới, các báo cáo còn gợi mở nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác trong thời gian tới. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển và ứng dụng các hệ xúc tác, vật liệu hấp phụ trong các công nghệ chiến lược quốc gia, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.

Hội Khoa học và Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 20/7/2010 của Bộ Nội vụ. Hiện Hội có 19 chi hội với hơn 300 thành viên là các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xúc tác, hấp phụ và các ngành liên quan. Những năm qua, Hội duy trì tổ chức định kỳ hội thảo khoa học toàn quốc nhằm cập nhật các xu hướng công nghệ mới, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững.


Phương Thảo
 Từ khóa:
xúc tác và hấp phụhội thảo khoa họcđại học huếnghiên cứuchuyên gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vững

Ngày 4/8, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức buổi trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về phát triển phân bón sinh học bền vững. Chương trình hướng đến việc thay thế phân bón hóa học trong sản xuất rau màu, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, an toàn và phát triển bền vững.

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm phát triển phân bón sinh học bền vững
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto

Ngày 3/8, Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (HUSC) đã có buổi làm việc với đoàn Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto (Kyoto Environmental Activities Association - KEAA), Nhật Bản nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững giữa hai bên.

Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và Hiệp hội Hoạt động Môi trường Kyoto
Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ tại Đại học Huế

Nghị định số 159/2026/NĐ-CP của Chính phủ về giảng viên đồng cơ hữu được đánh giá là bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong quản lý, tuyển dụng và phát triển đội ngũ giảng viên.

Cơ hội nâng cao chất lượng đội ngũ tại Đại học Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top