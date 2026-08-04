Hơn 200 nhà khoa học dự Hội thảo khoa học toàn quốc về xúc tác và hấp phụ

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo thu hút hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành cùng đông đảo giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước

Tại hội thảo, 15 báo cáo chuyên đề đã được trình bày, tập trung vào các nội dung như chuyển dịch năng lượng; những giới hạn kỹ thuật của nhiên liệu tái tạo; phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại Việt Nam; xúc tác và hấp phụ phục vụ mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero); phát triển vật liệu tiên tiến và ứng dụng liên ngành; nghiên cứu vật liệu khung hữu cơ kim loại kích thước nano ứng dụng trong dẫn truyền thuốc hỗ trợ điều trị bệnh...



Bên cạnh việc công bố những kết quả nghiên cứu mới, các báo cáo còn gợi mở nhiều hướng nghiên cứu và hợp tác trong thời gian tới. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và nhà nghiên cứu trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển và ứng dụng các hệ xúc tác, vật liệu hấp phụ trong các công nghệ chiến lược quốc gia, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.



Hội Khoa học và Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ-BNV ngày 20/7/2010 của Bộ Nội vụ. Hiện Hội có 19 chi hội với hơn 300 thành viên là các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực xúc tác, hấp phụ và các ngành liên quan. Những năm qua, Hội duy trì tổ chức định kỳ hội thảo khoa học toàn quốc nhằm cập nhật các xu hướng công nghệ mới, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững.