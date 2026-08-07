Gắn phát triển với bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia

Đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 24, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia được lồng ghép vào các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh: Huế đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia và bạn bè quốc tế. Cùng với quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích của địa phương cũng ngày càng cao, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có nhận thức đầy đủ và hành động quyết liệt hơn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW.

Theo đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TP. Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành đô thị di sản trực thuộc Trung ương phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc. Trong bối cảnh đó, những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia ngày càng đa dạng và phức tạp, không chỉ đến từ các phương thức truyền thống mà còn từ các thách thức phi truyền thống như cạnh tranh công nghệ, cạnh tranh dữ liệu, an ninh không gian mạng, chuyển đổi số, an ninh kinh tế và an ninh thông tin. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành phải nâng cao năng lực dự báo, quản lý và ứng phó ngay từ sớm, từ xa.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 24 trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thành phố tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và dự báo. Cùng với đó, chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Thành phố cũng sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Đối với lực lượng Công an TP. Huế, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu các chủ trương, giải pháp lớn về bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại và an ninh mạng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thành phố được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong các mặt công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, trình độ chuyên môn cao, năng lực hội nhập quốc tế và am hiểu công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP. Huế tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.