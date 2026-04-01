Nỗ lực dạy bơi miễn phí

Trẻ em xã Quảng Điền tham gia lớp học bơi miễn phí

Trao cơ hội học bơi cho trẻ khó khăn

Những ngày hè này, hồ bơi tại xã Đan Điền luôn rộn ràng tiếng cười của các em nhỏ tham gia lớp học bơi miễn phí do Hội LHPN xã phối hợp với Tổ chức Quỹ hỗ trợ nâng cao năng lực cộng đồng tổ chức.

Khóa học dành cho 200 học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn. Trong 13 buổi học, các em được hướng dẫn kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng xử lý tình huống trong môi trường nước và kiến thức phòng, chống đuối nước.

Em Nguyễn Bảo Vy, học sinh Trường THCS Đặng Hữu Phổ chia sẻ: “Sau gần hai tuần tham gia lớp học, em đã nắm được những kỹ thuật bơi cơ bản và cảm thấy rất vui khi được học bơi miễn phí. Không những được rèn luyện sức khỏe mà em còn có thêm kỹ năng để tự bảo vệ mình khi gặp các tình huống nguy hiểm dưới nước”.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền, lớp học được tổ chức với kinh phí khoảng 70 triệu đồng từ nguồn tài trợ và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. “Chúng tôi mong muốn các em được trang bị kỹ năng bơi lội cơ bản, biết cách tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn”, bà Ngọc cho biết.

Không chỉ tại Đan Điền, Hội LHPN xã Quảng Điền cũng đã vận động nguồn lực để tổ chức lớp học bơi miễn phí cho 100 học sinh trên địa bàn.

Tại phường Thủy Xuân, lớp học bơi miễn phí do Hội LHPN phường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Đoàn Thanh niên và các đơn vị tài trợ tổ chức cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Trong làn nước mát, các em chăm chú thực hành từng động tác dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Lớp học kéo dài 16 ngày với 40 học sinh tham gia, chủ yếu là các em có hoàn cảnh khó khăn. Theo Hội LHPN phường Thủy Xuân, phần lớn học sinh tham gia đều chưa biết bơi do điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, chưa có điều kiện theo học các khóa bơi có thu phí.

Chung tay phòng chống đuối nước cho trẻ em

Mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đã được quan tâm triển khai, song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Tại nhiều vùng nông thôn, nơi có nhiều sông, hồ, ao, đập nhưng điều kiện tiếp cận các lớp học bơi còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước luôn hiện hữu.

Mỗi dịp hè, khi trẻ em có nhiều thời gian vui chơi ngoài trời, nhu cầu tắm sông, tắm hồ gia tăng thì nguy cơ mất an toàn dưới nước cũng tăng theo. Trong khi đó, không ít gia đình khó khăn chưa đủ điều kiện cho con tham gia các khóa học bơi có thu phí.

Thực tế cho thấy, để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự chung tay của toàn xã hội. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm để mở các lớp dạy bơi miễn phí đang trở thành giải pháp hiệu quả, giúp nhiều trẻ em được tiếp cận kỹ năng sống quan trọng này.

Bà Đặng Đỗ Liên Chi, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo và vận động hội LHPN các xã, phường tích cực kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh vùng nông thôn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Mỗi em biết bơi là thêm một cơ hội phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần bảo vệ tính mạng và tương lai của các em. Đây cũng là cách huy động nguồn lực cộng đồng cùng chăm lo cho trẻ em”, bà Chi nhấn mạnh.