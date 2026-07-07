Vận động hiến tặng tác phẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (bên phải) trao tặng tác phẩm “Không tên” của họa sĩ Phạm Lực cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Trao tặng “đứa con tinh thần”

Năm 2025, gia đình nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn từ Úc trở về Huế, trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật Huế 3 tác phẩm của ông, gồm “Không tên” (sơn dầu, 61x51cm), “Bình gốm” (gốm, 50x35x35cm) và “Tượng Phật Thích Ca” (thạch cao, 61x51cm).

Quê ở Bình Dương nhưng với nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn, Huế là quê hương thứ hai. Những năm tháng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế), ông đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà điêu khắc cho mỹ thuật Huế. Bởi vậy, dù ở đâu, ông vẫn hướng về Huế và mong muốn một ngày những tác phẩm của mình được trở về nơi ông từng gắn bó.

Cùng với những tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn, Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng vinh dự đón nhận nhiều tác phẩm được trao tặng từ các nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ và nhà sưu tập. Trong đó có tác phẩm “Không tên” (acrylic trên giấy, 64x64cm) của họa sĩ Phạm Lực, “Điện Huệ Nam” (sơn dầu trên toan, 80x60cm) của họa sĩ Tôn Thất Văn và “Hoa Sen” (mực tàu trên giấy, 56x76cm) của họa sĩ Tô Bích Hải…

Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đã tiếp nhận bộ sưu tập hiện vật liên quan đến mỹ thuật dân gian truyền thống Huế do nhà sưu tầm, nghiên cứu Nguyễn Thị Thu Hòa và nghệ nhân tranh dân gian Nam Chi trao tặng. Với tình yêu dành cho Huế và mong muốn những giá trị của dòng tranh dân gian được nhiều người biết đến, bà Nguyễn Thị Thu Hòa đã trao tặng Bảo tàng nhiều hiện vật quý, trong đó có các dòng tranh khổ lớn, như tranh Kim Hoàng, tranh Đông Hồ, tranh đồ thế Nam Bộ… cùng những tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao như “Thần Kê”, “Lợn”, “Nghê”, bộ tranh “Kiều”...

Phần lớn người trao tặng tác phẩm đều mong muốn những sáng tác của mình được lưu giữ tại một địa chỉ uy tín, tiếp tục hiện diện trong đời sống nghệ thuật và văn hóa của vùng đất mà họ yêu mến.

Thẩm định kỹ, tạo niềm tin

Hằng năm, bên cạnh việc mua tác phẩm từ nguồn kinh phí ngân sách, Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn chú trọng vận động các họa sĩ, gia đình nghệ sĩ hiến tặng tác phẩm. Trường hợp gia đình cố họa sĩ Dương Đình Sang là một ví dụ khá đặc biệt. Sau một thời gian được Bảo tàng vận động bán tranh, gia đình cảm nhận được sự trân trọng dành cho sáng tác của ông, đồng thời tin tưởng vào công tác bảo quản, lưu giữ nên đã quyết định trao tặng thêm một tác phẩm cho Bảo tàng.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Huế, công tác sưu tầm được Bảo tàng triển khai theo nhiều hướng. Bên cạnh việc mua tác phẩm từ nguồn kinh phí ngân sách, Bảo tàng chú trọng đến các nguồn lực xã hội để nâng cao cả số lượng và chất lượng các bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Việc vận động các nghệ sĩ, gia đình nghệ sĩ trao tặng tác phẩm cho Bảo tàng là hoạt động thường xuyên trong công tác sưu tầm. Bên cạnh đó, Bảo tàng còn tổ chức các trại sáng tác, đặt hàng cho các nghệ sĩ hay tuyển chọn tác phẩm từ các cuộc triển lãm để bổ sung, làm phong phú cho bộ sưu tập.

Trong điều kiện nguồn kinh phí dành cho sưu tầm còn hạn chế, vận động hiến tặng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng bộ sưu tập. Bởi vậy, Bảo tàng kiên trì tiếp cận, vận động bằng sự chân thành, trên cơ sở tình cảm và sự trân trọng dành cho nghệ sĩ cùng những đóng góp của họ cho mỹ thuật.

PGS.TS họa sĩ Phan Thanh Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế cho rằng, việc nghệ sĩ hiến tặng tác phẩm cho Bảo tàng là nghĩa cử đáng quý, góp phần làm phong phú thêm nguồn tác phẩm cho Bảo tàng. Tuy nhiên, Bảo tàng cũng cần thẩm định kỹ chất lượng tác phẩm trước khi tiếp nhận. Bởi nếu tác phẩm không đáp ứng yêu cầu, đơn vị vẫn phải dành nguồn lực để lưu trữ, bảo quản nhưng lại khó phát huy giá trị, không thể đưa vào trưng bày, giới thiệu đến công chúng.