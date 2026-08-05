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ClockThứ Sáu, 07/08/2026 16:28

Mặt trận thành phố Huế góp ý hoàn thiện 2 dự án luật về pháp luật và hòa giải

HNN.VN - Chiều 7/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL - sửa đổi) và Luật Hòa giải ở cơ sở (HGOCS - sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

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Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại hội nghị  

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Hội Luật gia, Trường Đại học Luật, các tổ chức chính trị - xã hội cùng các chuyên gia, nhà khoa học và thành viên các Hội đồng tư vấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Qua hơn một thập kỷ triển khai, Luật PBGDPL năm 2012 và Luật HGOCS năm 2013 đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tuy nhiên, một số quy định hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Việc sửa đổi 2 luật này trong Chương trình lập pháp năm 2026 là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Dự thảo Luật PBGDPL (sửa đổi) gồm 5 chương, 39 điều; tập trung hoàn thiện chính sách xã hội hóa, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường hỗ trợ các nhóm đối tượng đặc thù. Dự thảo Luật HGOCS (sửa đổi) gồm 5 chương, 35 điều; kế thừa các quy định phù hợp, đồng thời sửa đổi các nội dung về hình thành đội ngũ hòa giải viên, quyền, nghĩa vụ và quy định công nhận kết quả hòa giải thành.

 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị 

Trình bày báo cáo đề dẫn, đại diện Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đề nghị các đại biểu tập trung phản biện tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của các dự thảo; làm rõ thẩm quyền, nguồn lực, trách nhiệm giải trình trong truyền thông chính sách, cũng như quy định về ngân sách bảo đảm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Về dự thảo Luật PBGDPL (sửa đổi), các ý kiến thống nhất cần đổi mới tư duy tuyên truyền “lấy người dân làm trung tâm”, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho nhóm yếu thế và xác định rõ trách nhiệm của MTTQ trong xã hội hóa công tác này. Về dự thảo Luật HGOCS (sửa đổi), hội nghị nhấn mạnh vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể tại cộng đồng, đề xuất hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, chuẩn hóa kỹ năng và nâng cao chế độ, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.

Kết thúc hội nghị, Ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp giàu tính lý luận và thực tiễn. Đồng thời yêu cầu Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, khách quan các nội dung góp ý để trình Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, nghiên cứu trước khi gửi tới Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sắp tới.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
MTTQlấy ý kiếndự thảo luậtsửa đổiHòa giải ở cơ sở
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