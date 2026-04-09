ClockThứ Ba, 14/04/2026 06:30

Nắng nóng kéo dài, làm việc tại nhà có thể trở thành xu hướng được chọn lựa

HNN.VN - Những ngày đầu tháng 4, Huế bước vào đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 40-42°C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn bắt đầu tác động đến cách tổ chức công việc của một số cơ quan, doanh nghiệp.

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóngMùa ốc gạo biển - mùa vui của ngư dânDoanh nghiệp cần người, lao động vẫn khó tìm việcGiúp hội viên đứng dậy sau lũNâng cao kỹ năng số cho cộng đồng

Nắng nóng gay gắt khiến người lao động mưu sinh thêm phần vất vả

Sáng nay, anh Lê Bá Nhật Hoàng, nhân viên marketing của doanh nghiệp L.T. phải làm việc tại nhà thay vì đến công ty như thường lệ. Quyết định này không chỉ xuất phát từ thời tiết nắng nóng mà còn do công ty anh đang phải bảo trì hệ thống máy chủ do quá tải.

“Do hệ thống điện có vấn đề cộng thêm nắng nóng khiến hệ thống máy móc quá tải nhiệt nên công ty tôi thông báo bộ phận truyền thông sẽ làm việc ở nhà trong thời gian bảo trì thiết bị”, anh chia sẻ.

Điều này làm không ít người băn khoăn rằng liệu làm việc tại nhà trong những ngày nắng nóng có thể dần trở thành một xu hướng?

Khi doanh nghiệp bắt đầu linh hoạt hơn

Không chỉ riêng trường hợp của anh Hoàng, một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực có thể làm việc từ xa như công nghệ, truyền thông, thiết kế… cũng bắt đầu tính đến phương án linh hoạt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Làm việc tại nhà cũng không hẳn là xa lạ gì đối với mọi người thông qua đợt dịch COVID - 19 xảy ra cách đây vài năm. Vấn đề là làm sao vẫn phải đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Tuy vậy, những điều chỉnh này hiện vẫn mang tính tình huống, chưa phổ biến, bởi đa phần chỉ áp dụng khi phát sinh sự cố hoặc điều kiện bất khả kháng.

Mưu sinh dưới trời nắng nóng rất nhọc nhằn, nhưng làm việc tại nhà không phải ngành nghề nào cũng có thể chọn lựa.

Dù là làm việc ở nhà nhưng không phải ngành nghề nào cũng có điều kiện "ngồi mát" bên máy vi tính, hay chiếc điện thoại thông minh như anh Hoàng. Đại đa số người dân lao động phổ thông như shipper, phục vụ, người bán vé số,... vẫn phải nỗ lực làm việc dưới thời tiết oi bức. 

Sự khác biệt này cho thấy, khả năng thích ứng với nắng nóng không chỉ phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên mà còn phụ thuộc vào tính chất công việc và đặc thù của từng ngành nghề.

Dấu hiệu ban đầu của sự thay đổi?

Theo các dự báo từ cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng này sẽ còn duy trì với cường độ mạnh trong những ngày tới và việc điều chỉnh cách làm việc để thích ứng là điều rất nên tính tới. Những quyết định linh hoạt kết hợp với nhu cầu thực tế của người lao động khiến mô hình làm việc tại nhà có thể trở thành một phương pháp thay thế trong một số lĩnh vực.

Dù chưa thể xem là một xu hướng rõ rệt nhưng những chủ động thay đổi của công ty anh Hoàng đang cho thấy cách mà cả doanh nghiệp lẫn người lao động đang thích nghi.

Và có thể trong tương lai câu chuyện “làm việc tại nhà” sẽ không còn là giải pháp tạm thời nữa khi mà tác động của biến đổi khí hậu đang khiến cho thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Nhật Nam
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn một tuần qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt với những người mưu sinh bên ngoài trời vốn đã nhọc nhằn thì nay áp lực hơn.

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng
Nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Sáng 6/4, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cảnh báo, từ ngày 6 đến 10/4, trên địa bàn TP. Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C.

Nắng nóng gay gắt trên diện rộng

