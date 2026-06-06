Thời tiết nắng nóng, kiểm soát chặt nguy cơ ô nhiễm chéo, hư hỏng thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm cần được quản lý hiệu quả hơn ngay từ nguyên liệu đầu vào. (Ảnh minh họa)

Ngày 9/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về tăng cường phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc; chú trọng các sản phẩm sữa, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng nhạy cảm; kịp thời lấy mẫu, truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm vi phạm và chuyển cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu hình sự và tiếp tục thực hiện các yêu cầu của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm và việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026.

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường công tác truyền thông theo hướng thiết thực, dễ hiểu, đúng nhóm nguy cơ; nội dung truyền thông giúp người dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận biết, lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ ô nhiễm chéo, hư hỏng thực phẩm và ngộ độc tại bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Các đơn vị khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm hết hạn, bao gói biến dạng, phồng, bẹp, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có màu sắc, mùi vị bất thường; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chủ cơ sở trong bảo đảm vệ sinh nơi chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các quy định về việc tiếp tục tăng cường quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng; hậu kiểm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng; rà soát việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bổ sung trên địa bàn.

Các đơn vị cần tiếp tục kiểm tra, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ; trong đó ưu tiên kiểm tra tại bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cơ sở kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng.

Nội dung kiểm tra đi vào thực chất, tập trung vào điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, hợp đồng cung cấp thực phẩm, điều kiện bảo quản, hạn sử dụng, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, sức khỏe và kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm và kiểm tra việc thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản của Bộ Y tế.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường… xây dựng cơ chế kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm nhất là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên môi trường mạng. Trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm nếu phát hiện các hành vi vi phạm đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

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