Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng gay gắt ở Huế những ngày qua đã ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời. Trong ảnh, những thợ xây dựng phải tranh thủ làm việc sớm hoặc tận dụng khu vực có bóng mát để thi công công trình

TP. Huế những ngày qua ghi nhận đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên trong năm 2026. Theo ghi nhận của Huế ngày nay vào giờ cao điểm trưa, nhiệt độ ngoài trời trên 37 độ, cùng với sức nóng bốc lên từ mặt đường nhựa tạo nên không khí ngột ngạt, bức bối.

Nắng nóng khiến công việc của những người mưu sinh ngoài trời như chạy xe công nghệ, nghề bốc vác, đạp xích lô, xây dựng công trình… trở nên khó khăn hơn. Dù đã mang áo khoác chống nắng, che kín mặt nhưng nắng nóng đầu mùa vẫn khiến họ mệt mỏi, đuối sức.

“Năm nay nắng đến khá sớm và rất gắt vì thế ảnh hưởng rất nhiều đến công việc”, anh Nguyễn Hùng - lao công xây dựng trên một tuyến đường bên trong nội thành Huế nói. Vì thế, không riêng gì anh Hùng, nhiều người cùng nghề với anh tranh thủ bắt đầu công việc từ sớm để tranh thủ nghỉ trưa sớm hơn.

Ghi nhận vào giờ trưa 9/4 tại các công viên dọc đôi bờ sông Hương, nhiều người dân, lao động tìm ra đây nghỉ ngơi, hóng mát. Tại các nút giao thông, khi dừng đèn đỏ, đa số tấp vào lề đường dưới tán cây để tránh nắng gay gắt. Dòng người di chuyển trên đường trùm người kín mít nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp từ nắng nóng.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, thời điểm từ 10h – 17h30 các ngày 8 và 9/4 nhiệt độ trên địa bàn TP. Huế ghi nhận trên 35 độ, có thời điểm trên 39 độ. Nhiệt độ nhiều nơi vượt nhiệt độ cao nhất năm 2025. Dự báo, tình trạng nắng nóng tiếp tục kéo dài 5 - 6 ngày nữa. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt từ 11h - 15h, thường xuyên bổ sung nước và mặc đồ thoáng mát, cảnh giác cháy nổ và sốc nhiệt…

Những hình ảnh được Huế ngày nay ghi lại:

Lao động bốc vác chợ Đông Ba "đội nắng" chạy hàng

Tranh thủ thời điểm vắng khách, các bác tài tìm bóng mát để nghỉ ngơi, tránh nắng nóng

Người dân tận dụng các bóng mát ở khu vực dừng đèn đỏ để dừng xe...

hoặc tìm ra công viên để tránh nắng gắt

Nắng nóng những ngày qua cũng là thời điểm các cửa hàng phân phối mía hoạt động hết công suất, đáp ứng nhu cầu giải khát của người dân

Dòng người dừng đèn đỏ trên cầu Trường Tiền, đoạn Lê Lợi giao Hùng Vương. Bên cạnh nhiệt độ cao, cái nóng từ mặt đường nhựa phả lên khiến người đi đường tỏ ra mệt mỏi