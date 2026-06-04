Vượt nắng, tăng tốc thi công

cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C, trên công trường dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua TP. Huế), hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, nỗ lực thi công với quyết tâm hoàn thành các hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra.

Tại khu vực nút giao Tỉnh lộ 12B thuộc phường Kim Long, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Dưới cái nắng như đổ lửa, những tốp công nhân vẫn miệt mài bám hạng mục cầu, đường. Trên gương mặt sạm nắng, mồ hôi rơi liên tục, song ai cũng giữ vững tinh thần làm việc, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình.

Cần mẫn cắt sắt, anh Nguyễn Văn Thái, quê Hà Tĩnh cho hay: "Làm việc trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhất là ở những vị trí trên cao, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, công nhân còn chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống nóng, trong đó áo điều hòa thân nhiệt trở thành bạn đồng hành giúp giảm bớt sự khắc nghiệt của thời tiết".

Đối với những công trình ngoài trời, mùa nắng lại chính là khoảng thời gian thuận lợi để tăng tốc thi công. Tận dụng điều kiện thuận lợi này, các đơn vị tranh thủ đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, bù đắp những khó khăn có thể phát sinh trong mùa mưa sắp tới.

Anh Phan Bá Cường, đại diện đơn vị thi công cầu số 4 trên tuyến cho biết, để hạn chế tác động của nắng nóng, các đơn vị đã điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp. Công nhân bắt đầu thi công từ sáng sớm, kết thúc sớm hơn vào buổi trưa, đồng thời bố trí tăng ca vào buổi tối khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Cách làm này vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì tiến độ thi công.

Hiện nay, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục quan trọng như nền đường, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, cầu, cống thoát nước và hầm chui trên toàn tuyến. Nhằm tận dụng quỹ thời gian trước khi bước vào mùa mưa, các đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công ba ca bốn kíp, duy trì hoạt động liên tục trên công trường.

Ông Nguyễn Hà Anh, đại diện Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khẳng định, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các đơn vị đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ trong năm 2026. Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, thi công đúng tiến độ”, chủ đầu tư, nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang quyết tâm đưa dự án về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, trong đó có TP. Huế.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,73km; trong đó, chiều dài qua địa bàn tỉnh Quảng Trị khoảng 36,01km; chiều dài qua địa bàn TP. Huế khoảng 62,72km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng.

Những hình ảnh Huế ngày nay Online ghi nhận trên công trường dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn:

Hàng loạt phương tiện, máy móc được huy động tối đa để vận chuyển đất, phục vụ thi công nền đường dự án

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,73km

Công nhân miệt mài thi công mở rộng cầu số 4 trên cao

Say sưa lao động từ việc thô sơ đến phức tạp

Nụ cười lạc quan giữa công trường

Nước giải khát được tiếp tế liên tục, góp phần bảo đảm sức khỏe cho công nhân trong những ngày nắng nóng cao điểm

Clip Thi công dưới tiết trời nắng nóng.

ANH PHONG - CÔNG MINH (thực hiện)