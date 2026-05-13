Thời tiết ngày 15/5: Nắng nóng bao trùm cả nước; Hà Nội nhiệt độ hơn 37 độ C, trời oi bức

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/5, thời tiết cả nước nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ trời oi bức từ sáng sớm đến chiều muộn, với mức nhiệt dao động từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C, chỉ số tia UV ở mức nguy hại.

Ngoài ra, Trung Bộ chịu ảnh hưởng mạnh của hiệu ứng gió tây nam khiến nền nhiệt từ Thanh Hóa-thành phố Huế tăng vọt lên mức 35-38 độ C, thời tiết khắc nghiệt, cục bộ có nơi vượt 38 độ C.

Các khu vực khác duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác vài nơi; Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục oi nóng với mức nhiệt cao nhất từ 36-37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/5 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C; phía nam 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi hơn 37 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

