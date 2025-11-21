Giúp hội viên đứng dậy sau lũ

Hội LHPN thành phố kết nối mạnh thường quân, tổ chức để trao quà, hỗ trợ hội viên khắc phục hậu quả mưa lũ

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, ngay khi mưa lớn kéo dài gây chia cắt nhiều khu vực, Hội LHPN thành phố Huế đã chủ động kết nối, huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người dân.

Trong các đợt lũ lụt vừa qua, các cấp, hội đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực như nấu và trao hơn 50.000 suất cơm nóng, 1.000 thùng nước - sữa, 10.000 thùng mì tôm, 5.000 hộp bánh, 500 áo phao và 10.000 suất quà nhu yếu phẩm khác. Tổng kinh phí các nguồn hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng.

Thông qua sự kết nối của Hội LHPN thành phố, nhiều đơn vị như Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh, Tổ chức Children of VietNam, các ngân hàng, Quỹ Tầm vóc Việt cùng Trung ương Hội LHPN Việt Nam... đã hỗ trợ, gửi tặng hàng tấn nhu yếu, sữa, thuốc men, quần áo ấm, ba lô, tiền mặt… với tổng trị giá hàng tỷ đồng đến với hội viên phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng do lũ lụt.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế chia sẻ: “Không chỉ giúp đỡ vật chất, lương thực trước mắt mà hội còn triển khai những hoạt động mang tính dài hơi, để đồng hành, hỗ trợ hội viên sớm ổn định đời sống”.

Chị Đào Thị Ngọc Ánh ở tổ dân phố Cổ Bưu (phường Hương An) có hoàn cảnh đơn thân, khó khăn. Trong trận lụt vừa rồi, ngôi nhà chị bị ngập sâu, tài sản hư hỏng nặng. Ngay sau lũ, các cấp hội đã đến thăm hỏi, kết nối mạnh thường quân hỗ trợ tiền mặt, vật dụng để chị sớm khắc phục hậu quả. Chị Ánh xúc động: “Nếu không có những hỗ trợ này, tôi không biết bắt đầu lại từ đâu. Những món quà không chỉ giúp tôi có thể mua sắm lại một số đồ dùng cần thiết bị hư hỏng, mà còn giúp tôi tiếp tục cố gắng, sớm ổn định cuộc sống”.

Chị Nguyễn Thị Kim Thuận, Chi hội 11 phường Hương An, cũng là một hội viên phụ nữ đơn thân chịu thiệt hại nặng do lũ. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, hội còn đồng hành lâu dài, giúp chị ổn định kinh tế. “Các cấp, hội luôn bên cạnh, động viên và kết nối để tôi có điều kiện gây dựng lại cuộc sống. Điều đó làm tôi rất ấm lòng”, chị Thuận nói.

Xã Đan Điền, một trong những xã vùng trũng chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trước những mất mát, thiệt hại của bà con, hội viên Hội LHPN xã đã phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối; vận động các mạnh thường quân trao nhiều đợt quà cho hội viên và người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Trong đó, Hội đã kết nối với sư cô Liên Nhã trao 200 suất quà, trị giá 75 triệu đồng, Quỹ “Những trái tim Huế” đã hỗ trợ 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng...

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng. Đây là nguồn động viên quan trọng giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tổ chức tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN xã trong thời gian tới để bà con được tiếp thêm động lực, vươn lên trong cuộc sống”.