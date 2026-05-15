Từ ngày 29/5, nhiệt độ giảm dần, kết thúc đợt nắng nóng

HNN.VN - Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, trong các ngày 27 và 28/5, trên địa bàn thành phố tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng.

Nhiệt độ ngoài trời ngày càng tăng cao, phổ biến từ 36 - 38 độ C

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất dao động từ 45 - 60%.

Tình trạng nắng nóng kéo dài cùng nền nhiệt tăng cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe người dân, dễ gây ra các hiện tượng như say nắng, say nóng, đột quỵ do nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người lao động ngoài trời và những người có bệnh nền.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống nắng nóng nhằm hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ bệnh tật mà còn giúp cộng đồng chủ động thích ứng với các điều kiện thời tiết bất lợi trong mùa hè.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, từ ngày 29/5, nhiệt độ trên địa bàn có xu hướng giảm dần; nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi và đợt nắng nóng này sẽ kết thúc.

Tin, ảnh: PHONG ANH
Mùa nắng nóng năm 2026 đến sớm, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm. Tại TP. Huế, các bệnh truyền nhiễm theo mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp… có xu hướng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

