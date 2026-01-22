Khẳng định vai trò trụ cột an sinh

Bộ phận "Một cửa" tại BHXH TP. Huế. Ảnh: Phước An

Bảo đảm quyền lợi người tham gia

Khi ốm đau, mất việc hay đến tuổi nghỉ hưu, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vì thế không chỉ nằm trên giấy, mà trở thành chỗ dựa cho người dân. Năm 2025, BHXH TP. Huế giải quyết, chi trả các chế độ kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, góp phần ổn định đời sống cho hàng chục nghìn người trên địa bàn.

Cụ thể, BHXH TP. Huế đã giải quyết mới 2.600 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; chi trả ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 75.000 lượt người; phối hợp chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 9.500 người. Đơn vị cũng quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho 35.800 người, với tổng số tiền bình quân 230 tỷ đồng mỗi tháng.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, công nhân may tại Khu công nghiệp Phú Bài kể, cuối năm 2025 chị phải nghỉ việc gần nửa tháng vì viêm phổi. Lúc đó lo nhất là tiền thuốc và bị trừ lương. May mà hồ sơ chế độ ốm đau được hướng dẫn làm nhanh nên tiền trợ cấp về kịp. Có BHXH, chị bớt hoang mang khi bệnh bất ngờ ập tới.

Trong những đợt thiên tai, bão lũ, khi lao động tự do và hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn, BHXH, BHYT càng cho thấy vai trò hỗ trợ thiết thực, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi rủi ro xảy ra.

Mở rộng diện bao phủ, hoàn thành và vượt chỉ tiêu

Ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH TP. Huế cho biết, năm 2025 đơn vị hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Tổng số người tham gia BHXH đạt 160.912 người, chiếm 29,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.372 người so với cuối năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt 137.864 người; BHXH tự nguyện đạt 23.048 người, tăng gần 8% so với năm trước.

Số người tham gia BHTN đạt 130.937 người, tăng 4,83%. Đặc biệt, số người tham gia BHYT đạt 1.176.965 người, tỷ lệ bao phủ 98,94% dân số, vượt 3,69% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Kết quả này phản ánh nỗ lực mở rộng diện bao phủ, tiến gần hơn mục tiêu BHYT toàn dân.

Bà Trần Thị Mai, 65 tuổi ở phường Hương Trà thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, là một trong những người được trao thẻ BHYT dịp này. Bà cho biết nhiều năm nay sức khỏe yếu, thường phải đi khám định kỳ nên có thẻ BHYT là bớt lo nhất. Được tặng thẻ, bà thấy ấm lòng vì lúc cần đi viện không còn phải đắn đo nhiều như trước.

Thu - chi hiệu quả, lan tỏa điểm tựa an sinh

Cùng với phát triển đối tượng, công tác thu đạt kết quả tích cực. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2025 đạt hơn 4.919 tỷ đồng, bằng 104,17% kế hoạch, tăng 535 tỷ đồng so với năm 2024. Công tác quản lý tài chính, chi trả các chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Ở lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT, năm 2025 chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn đạt hơn 3.512 tỷ đồng, với trên 2,5 triệu lượt khám, chữa bệnh. BHXH TP. Huế phối hợp ngành y tế tăng cường giám định, kịp thời phát hiện và xử lý các chi phí chưa phù hợp, bảo đảm chi đúng, chi đủ, sử dụng quỹ BHYT tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia.

Liên quan đến BHYT, trong năm 2025, BHXH TP. Huế triển khai chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ 2026”, vận động trao tặng 4.308 thẻ BHYT cho các trường hợp trên địa bàn.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đề nghị, ngành BHXH tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, nhất là Luật BHXH năm 2024 và Luật BHYT sửa đổi năm 2024; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mở rộng chi trả không dùng tiền mặt; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm sử dụng quỹ đúng mục đích, hiệu quả và trong phạm vi dự toán được giao.

Bước sang năm 2026, BHXH TP. Huế xác định các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Thành ủy, UBND thành phố; tăng cường truyền thông chính sách, nhất là các luật sửa đổi có hiệu lực; bảo đảm chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý quỹ. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ.