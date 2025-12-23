Thanh Thủy - nỗ lực ổn định sinh kế cho người dân

Mô hình nuôi lợn rừng lai ở Thanh Thủy

Niềm vui nhà mới

Một trong những trường hợp vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở là gia đình chị Nguyễn Thị Kiều Vân, ở tổ dân phố 12, thuộc diện hộ cận nghèo của phường. Chị Vân hiện sống cùng con trai 4 tuổi, bản thân thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định. Nhiều năm qua, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn đó, thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, các cấp từ thành phố đến phường đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình chị xây dựng nhà ở mới. Ngôi nhà có diện tích 70m², kết cấu nhà cấp 4, tường xây, mái lợp tôn, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam thành phố hỗ trợ 60 triệu đồng, UBMTTQ phường Thanh Thủy hỗ trợ 10 triệu đồng.

Nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thiện, chị Vân xúc động: “Trước đây, mỗi khi mưa gió, hai mẹ con tôi rất lo lắng vì căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Nay được các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, tôi yên tâm hơn nhiều. Có chỗ ở ổn định, tôi sẽ cố gắng lao động để chăm lo cho con và từng bước ổn định cuộc sống”.

Từ một căn nhà dột nát, nay hai mẹ con chị Vân đã có được mái ấm kiên cố để an tâm sinh sống và làm ăn. Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống. Riêng trong năm 2025, UBMTTQ phường Thanh Thủy đã triển khai xây dựng mới 3 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với tổng kinh phí 530 triệu đồng.

Đồng bộ nhiều chính sách

Cùng với hỗ trợ nhà ở, phường Thanh Thủy xác định giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định cho người dân là giải pháp mang tính căn cơ để giảm nghèo bền vững. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế.

Hiện nay, trên địa bàn phường có 108 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 551 lao động được giới thiệu việc làm; 654 lao động được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm. Thông qua các chương trình này, nhiều lao động đã có việc làm ổn định, thu nhập từng bước được nâng lên, góp phần cải thiện đời sống gia đình và giảm dần tình trạng nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh đó, các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh với kinh phí hàng tỷ đồng, xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Những mô hình mới này từng bước thay đổi tư duy, phương thức làm ăn, chuyển từ thụ động trông chờ hỗ trợ sang chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bằng chính nội lực của mình.

Song song với các giải pháp về nhà ở và sinh kế, phường Thanh Thủy luôn chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế. Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện định kỳ hàng năm, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng.

Các chính sách về bảo hiểm y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, trợ cấp xã hội… được triển khai đồng bộ, kịp thời, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí trong sinh hoạt và sản xuất. Đặc biệt, các hộ nghèo, hộ cận nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học luôn được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các em đến trường đầy đủ, không bị gián đoạn việc học vì hoàn cảnh khó khăn. Sau khi hộ dân thoát nghèo, địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng tái nghèo, bảo đảm tính bền vững trong kết quả giảm nghèo.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của cộng đồng, công tác giảm nghèo trên địa bàn phường Thanh Thủy đạt những kết quả tích cực. Qua khảo sát bước đầu, toàn phường còn khoảng 28 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,26%. Không chỉ giảm về số lượng, chất lượng đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng từng bước được nâng lên. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ nhà ở, việc làm, vốn vay và các chính sách an sinh đã dần ổn định kinh tế, chủ động vươn lên thoát nghèo.