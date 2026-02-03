  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 04/02/2026 10:39

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp thay đổi: Người lao động hưởng lợi

HNN - Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dành cho người lao động có nhiều điểm điều chỉnh đáng chú ý.

Khám sức khỏe định kỳ: Bước chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”Sự hỗ trợ kịp thờiĐiểm tựa an sinh cho người bệnhNhững thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2026 Truyền thông nhóm nhỏ - hiệu quả nhân đôi

Tiếp nhận hồ sơ BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế 

Tính chung năm 2025, cả nước có khoảng 1,06 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động. Tình hình thất nghiệp năm 2025 có cải thiện hơn so với năm trước, tuy nhiên vẫn dao động quanh mức 2,2%, tương đương giai đoạn trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Thị trường lao động hiện đang chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế toàn cầu; sự sụt giảm đơn hàng ở các ngành xuất khẩu, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp cùng những hệ lụy của  chuyển đổi số và việc ứng dụng AI trong sản xuất, chế tạo là những nhân tố làm gia tăng nguy cơ thất nghiệp.

Khảo sát của một nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế cho thấy, số lượng người thất nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) tăng đột biến trong giai đoạn 2020 - 2021, cao nhất vào năm 2021 với tổng số 32.500 người, chiếm 5,11% lực lượng lao động. Sau năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn giai đoạn trước dịch. Trong khi đó, theo BHXH TP. Huế, trong những năm gần đây, mỗi năm đơn vị tiếp nhận và giải quyết khoảng 10.000 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp và khoảng 800 trường hợp hưởng hỗ trợ học nghề.

Mới đây, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế, tôi gặp chị Nguyễn Anh Minh (phường Vỹ Dạ), người có thời gian gần 10 năm làm việc tại một công ty sản xuất da giày đang làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Chị chia sẻ: "Số tiền trợ cấp thất nghiệp không nhiều, chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng nhưng thực sự quý giá, giúp tôi  vượt qua được giai đoạn khó khăn, trước khi tìm được việc làm mới". Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ BHTN để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng BHTN theo quy định.

Với Luật Việc làm 2025, trợ cấp BHTN dành cho chị Minh và người lao động sẽ có nhiều thay đổi theo hướng có lợi hơn. Cụ thể, từ 1/1/2026, mức hưởng hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương của 6 tháng đóng BHTN, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo tháng cuối cùng đóng BHTN). Đối tượng tham gia cũng được mở rộng: BHTN trở thành bắt buộc đối với người lao động có hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên (trước đây là 3 tháng), bao gồm cả người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc. Đồng thời, thời gian chi trả được rút ngắn, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Đáng chú ý nữa là, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng (đối với hợp đồng lao động không xác định/xác định thời hạn) hoặc 36 tháng (đối với hợp đồng lao động ngắn hạn  từ 1 - 12 tháng). Mức đóng BHTN tiếp tục được giữ ổn định ở tỷ lệ 1% đối với người lao động và 1% đối với người sử dụng lao động.

BHTN là một chế độ quan trọng hỗ trợ san sẻ gánh nặng chi phí cho người lao động trong thời gian chờ tìm kiếm công việc mới. Có thể dễ dàng nhận thấy, từ ngày 1/1/2026, người lao động mất việc có thể nhận tối đa 26,55 triệu đồng/tháng trợ cấp TN - mức cao nhất từ trước đến nay, tùy khu vực. Đây là nội dung quan trọng trong Luật Việc làm 2025 và Nghị định 293/2025, tác động trực tiếp đến thu nhập của hàng triệu lao động, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách an sinh, giúp bảo đảm tốt hơn đời sống người lao động trong thời gian mất việc.

Bên cạnh đó là những tác động tích cực, người có mức đóng BHTN cao (khối văn phòng, kỹ thuật, tài chính, chuyên gia) có thể được hưởng quyền lợi rộng hơn. Cơ chế gắn trợ cấp với lương tối thiểu giúp điều chỉnh chính sách theo biến động kinh tế xã hội, đặc biệt tại khu vực đô thị có mức sống cao. Việc tăng lương tối thiểu vùng còn kéo theo thay đổi trong nhiều chế độ khác: Mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu, lương thử việc, tiền lương ghi trong hợp đồng, chi phí nhân sự của doanh nghiệp. Tất cả thay đổi này đều tác động trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người đang tham gia BHTN.

Bài, ảnh: Phước Ly
 Từ khóa:
Chính sáchbảo hiểmthất nghiệpthay đổiNgười lao độnghưởng lợi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Động lực từ các chính sách giảm nghèo bền vững

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội nên các chỉ số thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản được cải thiện. Nhờ vậy, đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm còn dưới 1,2%, vượt cao so với mục tiêu giảm nghèo đề ra.

Động lực từ các chính sách giảm nghèo bền vững
Hoàn thiện chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu theo Luật Quản lý thuế 2025

Ngày 30/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tập huấn, giới thiệu một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết việc quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả Luật Quản lý thuế trong thực tiễn.

Hoàn thiện chính sách quản lý thuế xuất nhập khẩu theo Luật Quản lý thuế 2025
Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn
Lắng nghe từ đời sống, theo đuổi đến chính sách

Không chỉ quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, Quốc hội ngày càng được cử tri nhìn nhận là diễn đàn dân chủ, nơi tiếng nói Nhân dân được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách. Trong dòng chảy đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế khẳng định vai trò cầu nối giữa cử tri và nghị trường.

Lắng nghe từ đời sống, theo đuổi đến chính sách
Chính sách đặc thù tạo động lực phát triển doanh nghiệp

Song hành với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) từ Trung ương, thành phố Huế cũng có những chính sách hỗ trợ mang tính đặc thù tạo động lực thúc đẩy phát triển DN, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thành phố có khoảng 12.000 DN hoạt động ổn định.

Chính sách đặc thù tạo động lực phát triển doanh nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top