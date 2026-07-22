Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Chuyên gia đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dù tình hình kinh tế và thương mại thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động xuất khẩu của thành phố Huế trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 840,56 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu khoảng 230 triệu USD. Nhiều nhóm hàng chủ lực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các sản phẩm OCOP, làng nghề và đặc sản Huế từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia đã tập trung trao đổi, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu như chi phí logistics, yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu về tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA). Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, kết nối thị trường và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xuất khẩu.

Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã phân tích xu hướng mới của thương mại quốc tế, những cơ hội, thách thức đối với hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, để nâng cao sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các quy định mới của thị trường, tận dụng hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Tập đoàn Alibaba cũng chia sẻ những giải pháp phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp khách hàng toàn cầu thông qua các nền tảng số. Việc xây dựng thương hiệu số, chuẩn hóa thông tin sản phẩm, ứng dụng công nghệ trong tiếp thị, tối ưu logistics và thanh toán sẽ góp phần mở rộng thị trường, gia tăng giá trị hàng hóa, nâng cao hiệu quả xuất khẩu, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đại diện doanh nghiệp địa phương trao đổi thông tin về hoạt động xuất khẩu

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần giúp hoạt động xuất khẩu của thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 1,6 tỷ USD trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tiếp tục bám sát tình hình thị trường, chủ động tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn cũng đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, chú trọng xây dựng thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, đồng thời phát huy hiệu quả các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới để đưa nhiều hơn các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và đặc sản Huế đến với người tiêu dùng quốc tế. Các sở, ngành cần tăng cường phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.