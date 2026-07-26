Điểm tựa của người lao động

Người lao động tại Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế được khám, tư vấn sức khỏe tại nơi làm việc.

Chăm lo đúng nhu cầu

Cuối tháng 7 này, gia đình chị Trần Thị Hiền, công nhân Công ty CP May Nhật Hà, phường Hương Trà khánh thành ngôi nhà mới sau hơn hai tháng thi công. Từ nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng của chương trình “Mái ấm Công đoàn”, cùng sự góp sức của đoàn viên, NLĐ trong doanh nghiệp và người thân, chị Hiền và 3 con nhỏ đã có nơi ở khang trang, kiên cố trước mùa mưa bão.

“Thu nhập của một công nhân may phải trang trải nhiều khoản sinh hoạt và chăm lo cho 3 con nên việc xây dựng căn nhà kiên cố từng là mong ước khó thực hiện. Có được căn nhà mới, tôi rất biết ơn tổ chức công đoàn, lãnh đạo công ty, đồng nghiệp cùng người thân đã giúp đỡ”, chị Hiền bày tỏ.

Chị Hiền là một trong 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được tổ chức công đoàn hỗ trợ từ đầu năm đến nay. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các gia đình ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để đoàn viên yên tâm lao động, gắn bó với công việc.

Ngoài hỗ trợ nhà ở, tổ chức công đoàn còn chú trọng chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Sức khỏe sinh sản” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phối hợp với Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố vừa tổ chức tại Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế đã thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Tại đây, những câu chuyện vốn khó mở lời về sức khỏe sinh sản được trao đổi cởi mở, NLĐ cũng được bác sĩ tư vấn, giải đáp trực tiếp để chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe bản thân.

Bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế cho biết, do đặc thù sản xuất, nhiều lao động nữ chưa có điều kiện thường xuyên tiếp cận dịch vụ tư vấn sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản. Chương trình này giúp NLĐ chủ động bảo vệ bản thân, ổn định tâm lý và yên tâm làm việc, có như vậy NLĐ mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Những chương trình sát nhu cầu như thế này cũng giúp doanh nghiệp và tổ chức công đoàn hiểu NLĐ hơn.

Đồng hành cùng người lao động

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, bên cạnh chăm lo phúc lợi, các cấp công đoàn tập trung bảo vệ quyền lợi NLĐ, nhất là những vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm và điều kiện làm việc. Sáu tháng đầu năm, hơn 250 lượt đoàn viên, NLĐ được tư vấn, giải đáp về pháp luật và các chế độ liên quan. Đối với những đơn vị chậm đóng bảo hiểm cho NLĐ, LĐLĐ thành phố đã ban hành văn bản đề nghị khẩn trương thanh toán.

“Công đoàn không chỉ tiếp nhận kiến nghị mà phải theo sát quá trình giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ”, ông Quý cho biết.

Chỉ đạo tại hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn sáu tháng đầu năm vừa được LĐLĐ thành phố tổ chức, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho rằng, hiện nay nhu cầu về việc làm, thu nhập, kỹ năng và môi trường làm việc của NLĐ ngày càng cao. Từ thực tế đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo thiết thực hơn và góp phần xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Công đoàn cần chuyển từ tư duy “giải quyết sự vụ” sang kiến tạo môi trường phát triển, từ phản ứng khi vấn đề phát sinh sang chủ động dự báo, phòng ngừa. Mối quan hệ giữa công đoàn và doanh nghiệp cần được nhìn nhận theo tư duy đồng hành, doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm, thu nhập; NLĐ có tay nghề, kỷ luật và gắn bó sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh.

Trước những thay đổi do chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, công đoàn phải tham gia sâu hơn vào đào tạo kỹ năng, xây dựng văn hóa học tập suốt đời và hỗ trợ NLĐ thích ứng với phương thức sản xuất mới.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Tài, hiệu quả hoạt động công đoàn không thể chỉ đánh giá qua số lượng cuộc họp, phong trào hay văn bản được ban hành, mà phải được đo bằng việc quyền lợi NLĐ có được bảo vệ tốt hơn, đời sống có được cải thiện, doanh nghiệp có ổn định và đoàn viên có thực sự tin tưởng tổ chức công đoàn hay không. Do đó, đồng chí lưu ý, trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công đoàn cơ sở phải gần đoàn viên, sớm nhận biết những khó khăn về việc làm, thu nhập và đời sống để kịp thời đề xuất giải pháp. Công đoàn cấp trên cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và nâng cao năng lực cho cơ sở.