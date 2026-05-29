Quy trình mới về hỗ trợ và tư vấn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình mới về hỗ trợ và tư vấn cho tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua các kênh chính thức.

Người dân có thể thực hiện các thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Hà Nội. (Ảnh nhandan.vn) 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Văn bản quy định nguyên tắc, trách nhiệm và trình tự, thủ tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc thực hiện quy trình theo các nguyên tắc: Đúng các quy định của chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế do cấp có thẩm quyền ban hành; Bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu người tham gia: Tuyệt đối không cung cấp, tiết lộ thông tin cá nhân, dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi chưa đủ căn cứ pháp lý hoặc chưa được phép theo quy định; bảo đảm quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử trong tiếp nhận các yêu cầu; Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; Thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời.

Các kênh tiếp nhận nội dung yêu cầu của tổ chức, cá nhân gồm: Tổng đài điện thoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Cổng Thông tin điện tử; Các trang mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hộp thư điện tử công vụ (Email); Bưu điện và các hình thức khác. Từ đó, có quy định cụ thể về các bước trong quy trình tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn cho tổ chức, cá nhân trong tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc các kênh trên.

Đối diện với căn bệnh ung thư quái ác, một người phụ nữ 8X đã có hành trình điều trị không gián đoạn nhờ các khoản chi trả bảo hiểm kịp thời

Từng tham gia bảo hiểm nhân thọ với mục tiêu dành dụm cho tương lai, chị N.T.N (Quảng Trị) không ngờ hợp đồng ấy lại trở thành điểm tựa giúp giảm áp lực tài chính khi biến cố lớn ập đến, để chị có thể tập trung điều trị và giữ vững kế hoạch cho gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Y học bào thai được xác định là chuyên ngành mũi nhọn của y tế Việt Nam

Trong chiến lược phát triển ngành y tế giai đoạn mới, Bộ Y tế xác định y học bào thai là một trong những chuyên ngành mũi nhọn cần ưu tiên phát triển, cùng với y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời tiệm cận với trình độ y học hiện đại của thế giới.

An sinh từ bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Long Quảng

Sau khi được sắp xếp lại từ 3 xã Hương Hữu, Thượng Long và Thượng Quảng, xã Long Quảng bước vào giai đoạn mới với 2.142 hộ, 8.877 nhân khẩu sinh sống tại 22 thôn, phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây đang có những chuyển biến rõ nét trong việc tiếp cận chính sách an sinh, đặc biệt là bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.

Ký kết hợp tác và khai giảng lớp tập huấn AI nâng cao năng lực số cho 1.500 cán bộ y tế

Ngày 21/5, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA) và Công ty CP Hành trình Việt Nam Khỏe Mạnh (VietHealth) tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác và khai giảng lớp tập huấn trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn thành.

