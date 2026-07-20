Cục Cảnh sát giao thông tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải hành khách

Hiện trường vụ tai nạn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Từ 1/2/2026 đến 5/7/2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Trong chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe, chủ xe.

Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như: Trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông; chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe; việc theo dõi, vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách.

Đồng thời, Cục cũng sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm (thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác…); đánh giá về những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải.

Trước đó, ngày 21/7 tại Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 người tử vong.

Nguyên nhân là do tài xế xe ô tô khách ngủ gật, để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường và bốc cháy dữ dội. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở.

Lái xe cùng phụ xe đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan rất nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều người không kịp thoát thân. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương; chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (lái xe ô tô khách, sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.