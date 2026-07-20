  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 22/07/2026 15:14

Cục Cảnh sát giao thông tổng kiểm tra doanh nghiệp vận tải hành khách

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật.

Đóng lối đi tự mở nguy hiểm trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Lộc An

 Hiện trường vụ tai nạn

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Từ 1/2/2026 đến 5/7/2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Trong chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe, chủ xe.

Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như: Trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông; chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe; việc theo dõi, vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách.

Đồng thời, Cục cũng sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm (thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác…); đánh giá về những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải.

Trước đó, ngày 21/7 tại Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 người tử vong.

Nguyên nhân là do tài xế xe ô tô khách ngủ gật, để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường và bốc cháy dữ dội. Do xe chỉ có một cửa lên xuống sử dụng hệ thống đóng mở bằng hơi nên khi động cơ ngừng hoạt động, cửa không thể mở.

Lái xe cùng phụ xe đã phá cửa chính, hướng dẫn và đưa được một số hành khách thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ngọn lửa và khói lan rất nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều người không kịp thoát thân. Hậu quả vụ tai nạn làm 7 người tử vong, 6 người bị thương; chiếc xe khách cùng nhiều tài sản của hành khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (lái xe ô tô khách, sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Cục CSGTtổng kiểm tradoanh nghiệpvận tải hành khách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ khó nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Lần đầu tiên, cơ chế hỗ trợ lãi suất vay được bổ sung vào hệ thống chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF). Nhiều doanh nghiệp cho rằng chính sách cần triển khai thực chất, dễ tiếp cận và đúng đối tượng để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đầu tư vào khoa học, công nghệ , đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Gỡ khó nguồn vốn cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn hướng tới đổi mới phương thức quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Sau một năm triển khai, thành phố Huế đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành và xây dựng chính quyền số. Xung quanh vấn đề này, Huế ngày nay Cuối tuần có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả
Khơi thông dòng vốn xanh: Doanh nghiệp cần thay đổi từ tư duy

Dù dòng vốn tín dụng xanh không thiếu, doanh nghiệp (DN) vẫn khó tiếp cận do thiếu cơ chế đánh giá và năng lực quản trị chưa đạt chuẩn. Việc thay đổi tư duy tiếp cận vốn, chủ động minh bạch hóa dữ liệu được xem là chìa khóa để DN tháo gỡ nút thắt tài chính, hiện thực hóa lộ trình kinh doanh bền vững.

Khơi thông dòng vốn xanh Doanh nghiệp cần thay đổi từ tư duy
Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng

Trước những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gia tăng sức chống chịu, thích ứng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng. Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đã hiện lên rõ nét trong Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố ngày 14/7/2026.

Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng
25 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Tháng bán hàng khuyến mại

Sáng 11/7, tại Công viên Kim Đồng (đường Hà Nội, phường Thuận Hóa), UBND thành phố Huế tổ chức lễ phát động Tháng bán hàng khuyến mại lần thứ I năm 2026. Tham dự có đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trên địa bàn.

25 cơ sở, doanh nghiệp tham gia Tháng bán hàng khuyến mại

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top