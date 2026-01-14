Trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị

Trong năm 2025, Hội Người mù TP. Huế đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, có hiệu quả để đồng hành cùng người khiếm thị.

Song song với các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị số, Thành Hội đã tổ chức các lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gia cầm để giúp học viên phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình. Cùng với đó, Hội đã thành lập thêm 2 HTX, nâng tổng số công ty, HTX và cơ sở sản xuất lên 9 cơ sở (với tổng doanh thu toàn Hội đạt gần 7 tỷ đồng), từ đó tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Năm 2025, Hội đã hỗ trợ xây mới 9 nhà ở cho gia đình có người khiếm thị. Đồng thời, Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng hơn 30.000 suất quà với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng cho hội viên.

Trong năm 2026, không chỉ phấn đấu thành lập thêm các HTX, tăng doanh thu toàn Hội vượt trên 5%, Hội Người mù TP. Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khiếm thị.

Cũng tại hội nghị, Hội Người mù TP. Huế đã trao 12 suất học bổng cho học sinh khiếm thị, đây là sự hỗ trợ và động viên tích cực giúp các em có thêm động lực vượt khó đến trường.