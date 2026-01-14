  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 14/01/2026 14:43

Đồng hành cùng người khiếm thị

HNN.VN - Sáng 14/1, Hội Người mù TP. Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Trao 200 suất quà hỗ trợ hội viên người mù tại 5 xãTiếp tục mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người mùNơi chắp cánh tương lai cho trẻ em khiếm thịTạo cơ hội việc làm cho người khiếm thịGần 130 thí sinh tham gia Hội thi kỹ năng nghề cho người mù

 Trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh khiếm thị

Trong năm 2025, Hội Người mù TP. Huế đã triển khai nhiều chương trình thiết thực, có hiệu quả để đồng hành cùng người khiếm thị.

Song song với các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp thị số, Thành Hội đã tổ chức các lớp dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gia cầm để giúp học viên phát triển chăn nuôi tại hộ gia đình. Cùng với đó, Hội đã thành lập thêm 2 HTX, nâng tổng số công ty, HTX và cơ sở sản xuất lên 9 cơ sở (với tổng doanh thu toàn Hội đạt gần 7 tỷ đồng), từ đó tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho hội viên.

Năm 2025, Hội đã hỗ trợ xây mới 9 nhà ở cho gia đình có người khiếm thị. Đồng thời, Hội đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng hơn 30.000 suất quà với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng cho hội viên.

Trong năm 2026, không chỉ phấn đấu thành lập thêm các HTX, tăng doanh thu toàn Hội vượt trên 5%, Hội Người mù TP. Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khiếm thị.

Cũng tại hội nghị, Hội Người mù TP. Huế đã trao 12 suất học bổng cho học sinh khiếm thị, đây là sự hỗ trợ và động viên tích cực giúp các em có thêm động lực vượt khó đến trường.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
 Từ khóa:
Hội Người mùkhiếm thịtổng kếttrao học bổngđồng hành
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 14/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026

Sáng 13/1, Đảng bộ phường Thuận Hóa tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong bối cảnh phường chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời xác định rõ các mục tiêu, giải pháp trọng tâm cho năm 2026.

Tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành các mục tiêu năm 2026
Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triển

Văn hóa và thể thao không chỉ làm nên diện mạo mà còn là linh hồn của sự phát triển. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao không chỉ gìn giữ cái đã có mà còn phải làm mới, lan tỏa những giá trị đó.

Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triển

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top