Trang bị kỹ năng số cho người khiếm thị

Anh Nguyễn Văn Quốc (bên trái) thiết kế nội dung quảng bá bằng AI

Thành thạo sử dụng ChatGPT trên máy tính bảng, chỉ sau vài phút nhập câu lệnh, anh Nguyễn Văn Quốc (xã Hưng Lộc), nhân viên Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17/4 đã hoàn thiện bảng giá dịch vụ massage kèm hình ảnh minh họa. Anh cho biết, ngoài ChatGPT, anh còn sử dụng Google Gemini cũng như AI của phần mềm Canva để thiết kế poster, tờ rơi, dựng video quảng bá.

“Nhờ công nghệ, tôi có thể chủ động thực hiện hoạt động truyền thông cho Công ty một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tôi còn sáng tác bài hát để giải trí, giúp cuộc sống thêm phong phú”, anh Quốc chia sẻ.

Bị khiếm thị bẩm sinh, thị lực chỉ còn 3/10, với anh Quốc, việc tự thiết kế hay sáng tạo nội dung trước đây là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đồng hành của Hội Người mù TP. Huế, công nghệ số đã trở thành công cụ hữu hiệu, mở ra cơ hội mới cho anh và nhiều người khiếm thị khác.

Nhận thấy vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ trong đời sống và việc làm, Hội Người mù TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo kỹ năng số cho hội viên. Không chỉ duy trì các lớp hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, máy tính, Hội còn triển khai các chương trình chuyên sâu về ứng dụng AI và kinh doanh trực tuyến.

Theo ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế, năm 2025, Hội đã phối hợp với Viện Hợp tác và Phát triển (Đại học Phú Xuân), Đại học Liverpool John Moores (Anh) và Đại học Deakin (Úc) tổ chức khóa đào tạo kỹ năng ứng dụng AI Marketing dành cho hội viên khiếm thị. Tại đây, học viên được hướng dẫn cách xây dựng nội dung, thiết kế hình ảnh và dựng video bằng các công cụ AI.

Cuối năm 2025, Hội đã tiếp tục phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức lớp tập huấn ứng dụng AI - tăng cường hiệu quả công việc, lồng ghép nội dung kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Thạc sĩ Dương Ngọc Duy, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin - Kinh tế số (Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế) cho biết, nội dung trọng tâm của khóa học là kỹ thuật viết prompt (câu lệnh), yếu tố then chốt giúp khai thác hiệu quả AI trong các công việc như soạn thảo văn bản, lập kế hoạch, thiết kế sản phẩm truyền thông hay xây dựng nội dung bán hàng. Bên cạnh lý thuyết, học viên được thực hành trực tiếp trên từng tình huống cụ thể, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng vào hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm và chăm sóc khách hàng.

Từ các lớp tập huấn, nhiều hội viên khiếm thị đã từng bước làm chủ công nghệ và áp dụng hiệu quả vào công việc. Anh Nguyễn Quý Trọng (phường Phong Thái), làm nghề massage cho biết, hiện có thể tự thiết kế poster, sản xuất video giới thiệu dịch vụ, quản trị fanpage và tư vấn khách hàng trực tuyến. Nhờ đó, lượng khách tăng lên, thu nhập được cải thiện rõ rệt. Cùng với đó, việc tiếp cận công nghệ còn giúp người khiếm thị xóa bỏ mặc cảm, nâng cao sự tự tin và chủ động hơn trong cuộc sống.

Đại diện Hội Người mù TP. Huế khẳng định, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo và phổ cập kỹ năng số đến nhiều hội viên hơn. Mục tiêu không chỉ tạo thêm cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp người khiếm thị khẳng định giá trị bản thân, hòa nhập sâu hơn vào đời sống xã hội trong kỷ nguyên số.