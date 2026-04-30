Long Quảng khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng

Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng Hồ Sỹ Minh

Vì sao Long Quảng lại lựa chọn phát động phong trào “Toàn dân làm giàu chính đáng” trong thời điểm hiện nay?

Long Quảng có dân số 8.877 người, với 85,8% đồng bào dân tộc thiểu số; là địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 45,1 triệu đồng/người/năm; dự kiến năm 2026 đạt 49,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 4,91%, thấp hơn kế hoạch đề ra (5,59%). Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ trông chờ vào các chính sách hỗ trợ thì khó tạo ra sự chuyển biến bền vững. Chúng tôi xác định phải khơi dậy nội lực, đánh thức ý chí vươn lên trong mỗi người dân.

Phong trào “Toàn dân làm giàu chính đáng” ra đời từ yêu cầu đó. Đây không chỉ là một phong trào thi đua, mà là giải pháp mang tính chiến lược nhằm thay đổi nhận thức, tạo động lực phát triển lâu dài. Việc Long Quảng là địa phương đầu tiên trong toàn thành phố Huế triển khai cũng thể hiện quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.

Đâu là yếu tố then chốt để phong trào thực sự đi vào cuộc sống, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số?

Yếu tố then chốt chính là thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Ở một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại; nếu không khắc phục được điều này thì rất khó đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, trong đó phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng. Khi những người này gương mẫu, đi đầu thì sức lan tỏa sẽ rất mạnh mẽ. Đồng thời, phong trào phải gắn với các mô hình cụ thể, thiết thực, giúp người dân “thấy rõ hiệu quả, làm được và làm tốt”; từ đó tạo niềm tin và động lực vươn lên.

Phong trào sẽ được triển khai như thế nào để tránh hình thức và mang lại hiệu quả thực chất?

Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là triển khai phong trào phải thực chất, hiệu quả, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Các nội dung của phong trào được lồng ghép chặt chẽ với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững.

Xã tập trung hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, nhân rộng các mô hình sản xuất phù hợp như trồng rừng gỗ lớn, cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Đồng thời, huy động đa dạng nguồn lực để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.

Kết quả thực hiện phong trào được gắn với bình xét thi đua hằng năm, qua đó tạo động lực phấn đấu rõ ràng cho từng hộ gia đình, từng thôn, khu dân cư, bảo đảm phong trào đi vào chiều sâu, tránh hình thức.

Đồng chí kỳ vọng phong trào này sẽ tác động như thế nào đối với sự phát triển của địa phương?

Chúng tôi kỳ vọng phong trào sẽ tạo ra chuyển biến toàn diện, không chỉ về kinh tế mà còn về đời sống văn hóa, xã hội. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Quảng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo không đơn thuần là con số, mà là sự thay đổi thực chất trong chất lượng cuộc sống của người dân.

Quan trọng hơn, phong trào sẽ góp phần hình thành một cộng đồng dân cư đoàn kết, chủ động, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Khi người dân đã có ý thức tự lực, tự cường thì đó chính là nền tảng bền vững nhất để địa phương phát triển lâu dài.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân, chúng tôi tin tưởng phong trào “Toàn dân làm giàu chính đáng” gắn với dòng họ, thôn không có hộ nghèo sẽ từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chính trong điều kiện đó, ý chí vươn lên của người dân Long Quảng càng được hun đúc mạnh mẽ. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi người dân đều nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng, biết phát huy nội lực và được hỗ trợ đúng hướng, thì mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhất định sẽ trở thành hiện thực.

Xin cảm ơn đồng chí!