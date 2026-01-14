Tết ấm cho người khiếm thị

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế (bên phải) trao quà cho ông Đoàn Văn Thanh trong ngôi nhà mới

Tại phường Mỹ Thượng, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đã được viết lên vô cùng ấm áp. Đó là câu chuyện về ước mơ hóa thành hiện thực của gia đình ông Đoàn Văn Thanh. Ông Thanh bị mù bẩm sinh; bà Lan, vợ ông bị bệnh tim. Hai vợ chồng già yếu, sống chung với hai người cháu là lao động tự do, thu nhập vô cùng bấp bênh. Cả gia đình ở nhờ trong nhà phụ của nhà thờ họ.

Giữa những bộn bề lo toan, ước mơ về một mái nhà vững chãi đối với vợ chồng ông Thanh tưởng chừng sẽ quá xa vời. Thế nhưng, với sự kết nối kịp thời của Hội Người mù TP. Huế cùng tấm lòng hảo tâm, giấc mơ an cư ấy thành hiện thực.

Ấm lòng trong căn nhà mới khi những ngày tết Nguyên đán cận kề, ông Thanh xúc động: “Gia đình tôi đã có mái nhà khang trang, ấm áp để đón Tết. Tôi thật sự cảm ơn Hội Người mù TP. Huế, các cơ quan, ban ngành và các nhà hảo tâm”.

Với động lực từ phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thông qua sự phối hợp giữa Hội Người mù TP. Huế và các cơ quan, ban ngành, nhà hảo tâm, nhiều hộ gia đình khiếm thị nghèo đã được hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, giúp họ an cư lạc nghiệp.

Ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch Hội Người mù TP. Huế cho biết: “Chỉ riêng năm 2025, Thành hội đã phối hợp, hỗ trợ xây mới 9 nhà cho các hội viên với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Chúng tôi còn tích cực triển khai nhiều hoạt động tạo sinh kế, nâng cao chất lượng đời sống cho người khiếm thị”.

Việc thành lập mới 2 hợp tác xã (HTX), nâng tổng quy mô toàn Hội lên 1 công ty, 7 HTX và 1 cơ sở sản xuất, Thành hội nỗ lực vượt khó để duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hội viên. “Đây là bước đệm quan trọng để người khiếm thị xóa bỏ mặc cảm, tự tin làm chủ cuộc sống và khẳng định giá trị bản thân. Tổng doanh thu đạt trên 6,8 tỷ trong năm 2025 vừa khẳng định hiệu quả của các cơ sở sản xuất, vừa thể hiện ý chí, nghị lực, tinh thần lao động và khát vọng vươn lên của các hội viên khiếm thị”, đại diện Hội Người mù TP. Huế cho biết thêm.

Công tác đảm bảo đời sống cho người khiếm thị tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại kết quả cao. Với hơn 30 nghìn suất quà được vận động (trị giá trên 10 tỷ đồng), nhiều người khiếm thị đã có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. Thành hội còn hỗ trợ chăm sóc 80 trẻ em mù đa tật, trao tặng nhiều suất học bổng cho các học sinh, sinh viên khiếm thị.

Bên cạnh vận động các nguồn lực, tiếp tục chú trọng các chương trình phát triển sinh kế, Hội Người mù TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để đồng hành, trợ giúp người khiếm thị. “Đầu năm nay, ngoài tổ chức chương trình giao lưu, chia sẻ “Xuân kết nối”, chúng tôi đã tặng 12 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên khiếm thị trị giá hơn 20 triệu đồng. Hội sẽ tổ chức trao tặng quà Tết cũng như các chương trình, hoạt động giúp người khiếm thị đón một cái Tết đủ đầy, đầm ấm”, ông Lê Văn Lộc nói.