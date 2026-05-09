Khát vọng tăng trưởng hai con số

Du khách thích thú tham gia trò chơi cung đình trong chương trình “Hoàng cung huyền ảo”. Ảnh: TTDT

Giữ đà tăng trưởng

Nhìn lại chặng đường đầy thử thách ấy, điều đọng lại không chỉ là sự thành công, là những con số tăng trưởng, mà sâu xa hơn là sự chuyển hóa về vị thế, tư duy và không gian phát triển. Huế đã “về đích” theo nghĩa hoàn thành một mục tiêu lịch sử, nhưng điều quan trọng hơn là đã bước vào một đường đua mới với yêu cầu cao hơn, áp lực lớn hơn, song cũng mở ra những cơ hội lớn hơn.

Trong bối cảnh đầy biến động của thế giới và trong nước, Huế vẫn giữ được nhịp tăng trưởng khá ổn định, với GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 7,5%/năm. Đây là một kết quả đáng ghi nhận nếu đặt trong bối cảnh hậu đại dịch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, chiếm hơn một nửa quy mô nền kinh tế.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số, mà ở chất lượng chuyển dịch. Tăng trưởng của Huế không đơn thuần là phục hồi sau khủng hoảng, mà đã bắt đầu có những yếu tố tái cấu trúc. Du lịch - dịch vụ phục hồi nhanh; thương mại, vận tải, logistics phát triển; chuyển đổi số và kinh tế số bước đầu tạo dấu ấn; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Những chuyển động này cho thấy, Huế đang từng bước thoát khỏi mô hình tăng trưởng truyền thống, hướng tới một cấu trúc kinh tế hiện đại hơn.

Ở chiều sâu hơn, thành tựu có ý nghĩa lịch sử chính là việc Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là một thay đổi về địa vị hành chính, mà là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị công phu về quy hoạch, hạ tầng, thể chế và tầm nhìn phát triển. Nó đánh dấu bước chuyển từ “tỉnh lỵ” sang “đô thị trung tâm cấp quốc gia”, với vai trò mới trong cấu trúc phát triển vùng và quốc gia.

Cùng với đó, diện mạo đô thị và không gian phát triển của Huế đã có những thay đổi rõ rệt. Hạ tầng giao thông, sân bay, cảng biển, các khu đô thị mới… được đầu tư đồng bộ, mở rộng không gian phát triển về phía biển, vùng đầm phá và các đô thị vệ tinh. Đây chính là nền tảng vật chất quan trọng để Huế có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng cao hơn trong tương lai.

Trong lĩnh vực văn hóa, trụ cột làm nên bản sắc Huế, thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước. Không chỉ bảo tồn tốt các giá trị di sản, Huế còn từng bước chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển thông qua các mô hình như Festival bốn mùa, các đề án “Huế - Kinh đô Áo dài”, “Huế - Kinh đô Ẩm thực”… Đây là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam, khi văn hóa được xác định không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh cho phát triển.

Khơi thông điểm nghẽn

Tuy nhiên, nhìn một cách thẳng thắn, những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn là công nghiệp. Quy mô công nghiệp còn nhỏ, công nghệ cao phát triển chậm, chưa hình thành được các chuỗi giá trị lớn. Điều này khiến nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào dịch vụ, trong khi khu vực tạo ra giá trị gia tăng cao và việc làm bền vững chưa đủ mạnh.

Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cũng là vấn đề đáng suy nghĩ. Quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn; GRDP bình quân đầu người chưa đạt kỳ vọng và vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; khả năng thu hút các dự án lớn, có tính dẫn dắt còn hạn chế. Một số khu kinh tế, đặc biệt là Chân Mây - Lăng Cô vẫn chưa phát huy được vai trò động lực như mong muốn.

Một điểm nghẽn khác là việc chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm kinh tế. Dù sở hữu hệ thống di sản đặc biệt phong phú, nhưng công nghiệp văn hóa của Huế vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Thiếu những sản phẩm sáng tạo có khả năng cạnh tranh quốc tế; kinh tế đêm, không gian tiêu dùng văn hóa và các hoạt động sáng tạo chưa phát triển tương xứng. Nói cách khác, “tài nguyên” đã có, nhưng “công nghiệp hóa tài nguyên” vẫn còn chậm.

Bên cạnh đó là những “điểm nghẽn mềm”, như nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; năng lực quản trị và thực thi chính sách chưa đồng bộ; liên kết vùng còn hạn chế. Đây là những yếu tố không dễ đo đếm bằng số liệu, nhưng lại có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng phát triển.

Giai đoạn 2026 - 2030 mở ra với một yêu cầu hoàn toàn mới, đòi hỏi Huế không chỉ phát triển, mà phải bứt phá. Mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao rõ rệt GRDP bình quân đầu người không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế, mà là thước đo năng lực chuyển đổi mô hình phát triển.

Cơ hội cho Huế là rất rõ ràng. Thứ nhất, nền tảng hạ tầng và thể chế đã tốt hơn nhiều so với trước. Thứ hai, không gian phát triển đã được mở rộng theo hướng biển và liên kết vùng. Thứ ba, các động lực mới như kinh tế số, công nghiệp văn hóa, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục đại học đang dần hình thành. Đặc biệt, hệ sinh thái tri thức với hạt nhân là Đại học Huế nếu được khai thác hiệu quả sẽ trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với những cải cách mạnh mẽ. Huế cần tái cấu trúc khu vực công nghiệp theo hướng công nghệ cao và thân thiện với môi trường; nâng cấp du lịch từ “điểm đến di sản” thành “trung tâm trải nghiệm văn hóa sáng tạo”; phát triển kinh tế biển và logistics; cải thiện môi trường đầu tư; thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị đô thị.

Quan trọng hơn, Huế cần kiên định với con đường phát triển đô thị di sản, vốn là một mô hình không dễ, nhưng nếu thành công sẽ tạo nên bản sắc riêng không thể thay thế. Trong mô hình đó, di sản không phải là “gánh nặng bảo tồn”, mà là “nguồn lực phát triển”; văn hóa không chỉ là “hồn cốt”, mà còn là “động cơ”.

Nhìn về phía trước, có thể nói Huế đang đứng trước một “cửa sổ cơ hội” hiếm có. Những gì đạt được trong 5 năm qua mới chỉ là nền móng. Nền móng ấy cần được tiếp tục xây dựng bằng những bước đi đột phá hơn, quyết liệt hơn và sáng tạo hơn.