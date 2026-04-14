Chợ quê Hương An - Mì xưa mì sớm

HNN.VN - Ngày 26/4, UBND phường Hương An tổ chức chương trình “Chợ quê Hương An” năm 2026 với chủ đề “Mì xưa mì sớm”, nhằm quảng bá nông sản địa phương, thúc đẩy du lịch nông thôn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh phát triển mới.

Văn hóa lao động thời số hóaRa quân tổng kiểm tra, phát hiện 8 trường hợp dương tính ma túyKhắc phục “điểm đen” rác thải ở Khu quy hoạch Hương SơTuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế sẻ chia với hoàn cảnh yếu thếThơm hương hành Hương An

 Chợ quê Hương An thu hút đông đảo du khách

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo phường Hương An nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tạo không gian giới thiệu, tiêu thụ nông sản đặc trưng. Chủ đề “Mì xưa mì sớm” hướng tới tái hiện nhịp sống chợ quê buổi sớm - mộc mạc, gần gũi - gắn với ký ức văn hóa của người dân địa phương.

Phiên chợ được tổ chức theo hình thức chợ phiên, với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ngày. Khu chợ nông sản bố trí 5 gian hàng giới thiệu các sản phẩm như hành, kiệu, bắp, đậu và đặc sản Huế; không gian ẩm thực gồm 7 gian hàng phục vụ các món dân dã như bún bò, cơm hến, bánh lọc, chè Huế…

Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện không gian làng nghề truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng đậm chất làng quê.

Một điểm đặc biệt của chương trình áp dụng hình thức thanh toán bằng “sổ lương thực”, tăng tính trải nghiệm cho người tham gia.

Sự kết hợp giữa chủ đề hoài niệm “Mì xưa mì sớm” với mô hình nông nghiệp hiện đại không chỉ tạo sức hút riêng cho “Chợ quê Hương An” mà còn cho thấy hướng đi mới của địa phương trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Một số hình ảnh tại "Chợ quê Hương An":

 Nông sản ở Hương An được bày bán
 Niềm vui bán hàng được giá
 Người mua thanh toán bằng "sổ lương thực"
 Để trải nghiệm các dịch vụ tại chương trình, du khách sẽ mua "phiếu lương thực"
Du khách thưởng thức ẩm thực tại chương trình 
 Trải nghiệm làm cột tóc bằng vải
Trở về tuổi thơ chơi Ô ăn quan 
 Tham quan mô hình nông nghiệp 
Du khách trải nghiệm gặt lúa  
ĐỨC QUANG
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết đăng trên Nhân dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - với tiêu đề: " PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC, NÂNG TẦM KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới
Kết nối và chia sẻ giá trị tích cực trên không gian mạng

Không chỉ làm tốt vai trò đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trên “trận địa số”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế còn tiên phong đổi mới công tác tuyên truyền, kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung và huy động nguồn lực xã hội nhằm góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống.

Kết nối và chia sẻ giá trị tích cực trên không gian mạng
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026 - Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 15 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế
“Âm vang Huế - Nhịp bước Đoàn ca”:
Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Tối 25/3, bên dòng sông Hương, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Huế - Nhịp bước Đoàn ca” kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và 51 năm Ngày giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 - 26/3/2026).

Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ
Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

Chiều 10/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao cùng Liên đoàn Bóng đá TP. Huế khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT TP. Huế lần thứ VI - năm 2026 tại sân vận động Tự Do. Giải đấu chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng TP. Huế (26/3/1975 - 26/3/2026) và hướng tiến tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Khai mạc Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT toàn thành phố lần thứ VI

