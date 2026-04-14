Chợ quê Hương An - Mì xưa mì sớm

Chợ quê Hương An thu hút đông đảo du khách

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo phường Hương An nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, đồng thời tạo không gian giới thiệu, tiêu thụ nông sản đặc trưng. Chủ đề “Mì xưa mì sớm” hướng tới tái hiện nhịp sống chợ quê buổi sớm - mộc mạc, gần gũi - gắn với ký ức văn hóa của người dân địa phương.

Phiên chợ được tổ chức theo hình thức chợ phiên, với nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt trong ngày. Khu chợ nông sản bố trí 5 gian hàng giới thiệu các sản phẩm như hành, kiệu, bắp, đậu và đặc sản Huế; không gian ẩm thực gồm 7 gian hàng phục vụ các món dân dã như bún bò, cơm hến, bánh lọc, chè Huế…

Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện không gian làng nghề truyền thống, tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng đậm chất làng quê.

Một điểm đặc biệt của chương trình áp dụng hình thức thanh toán bằng “sổ lương thực”, tăng tính trải nghiệm cho người tham gia.

Sự kết hợp giữa chủ đề hoài niệm “Mì xưa mì sớm” với mô hình nông nghiệp hiện đại không chỉ tạo sức hút riêng cho “Chợ quê Hương An” mà còn cho thấy hướng đi mới của địa phương trong phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa. Chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Một số hình ảnh tại "Chợ quê Hương An":

Nông sản ở Hương An được bày bán

Niềm vui bán hàng được giá

Người mua thanh toán bằng "sổ lương thực"

Để trải nghiệm các dịch vụ tại chương trình, du khách sẽ mua "phiếu lương thực"

Du khách thưởng thức ẩm thực tại chương trình

Trải nghiệm làm cột tóc bằng vải

Trở về tuổi thơ chơi Ô ăn quan

Tham quan mô hình nông nghiệp