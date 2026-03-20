Khắc phục “điểm đen” rác thải ở Khu quy hoạch Hương Sơ

Phường Hương An dùng xe múc để dọn dẹp các điểm tập kết rác thải ở đường Phan Đình Thông

Ghi nhận tại một số tuyến đường trong Khu quy hoạch Hương Sơ cho thấy, nhiều khu đất trống và đoạn đường ít người qua lại đã trở thành nơi tập kết rác thải tự phát. Tại tuyến đường Phan Đình Thông, không khó để bắt gặp những bao rác sinh hoạt, vật liệu xây dựng, thậm chí cả bàn ghế, tủ cũ bị vứt bỏ ven đường. Một số điểm rác tồn tại trong thời gian dài, khi gặp mưa nắng lại phát sinh mùi hôi, gây phản cảm và ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Theo người dân sống gần khu vực này, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định diễn ra khá lâu. Tại những khu vực chưa có nhiều dân cư sinh sống, các tuyến đường còn vắng người qua lại nên một số người đã lợi dụng buổi tối hoặc lúc khu vực ít người để mang rác đến đổ.

Ông Nguyễn Văn Sơn, một người dân sống trong Khu quy hoạch Hương Sơ cho biết: “Nhiều hôm đi ngang qua thấy rác chất thành đống rất phản cảm. Ban đầu chỉ vài bao rác nhỏ, nhưng lâu dần người này thấy có rồi thì người khác lại mang đến bỏ thêm, thành ra cả một bãi rác. Có hôm còn thấy khói bốc lên từ đống rác, mùi khét bay khắp khu vực rất khó chịu. Người dân mong chính quyền địa phương và các ban ngành sớm có biện pháp quản lý để tình trạng này không tái diễn”.

Không chỉ rác sinh hoạt, tại một số điểm còn xuất hiện nhiều loại rác thải cồng kềnh như giải hạ, đồ nội thất cũ… khiến việc thu gom, vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Nếu không được xử lý kịp thời, những bãi rác tự phát này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan đô thị.

Trước phản ánh của người dân, phường Hương An đã tăng cường tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân và cán bộ địa phương tham gia thu gom rác thải tại các điểm tập kết tự phát. Nhiều tuyến đường và khu đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ, trả lại cảnh quan môi trường thông thoáng.

Các lực lượng đã phối hợp thu gom, vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết, các tuyến đường chính và khu vực có nhiều rác tồn đọng. Hoạt động ra quân được triển khai đồng bộ nhằm nhanh chóng xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc dọn dẹp rác chỉ là giải pháp trước mắt. Nếu không có biện pháp quản lý lâu dài, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định có thể tái diễn, đặc biệt tại các khu vực đất trống hoặc những tuyến đường ít người qua lại.

Để khắc phục triệt để tình trạng này, phường Hương An đang xây dựng kế hoạch lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu vực thường xuyên phát sinh rác thải. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, địa phương cũng sẽ cắm biển cấm đổ rác, đồng thời tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hương An khẳng định, bên cạnh công tác tuyên truyền, chính quyền địa phương cũng xác định cần kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Việc xử phạt những hành vi đổ rác không đúng nơi quy định được xem là giải pháp cần thiết nhằm tăng tính răn đe, góp phần chấm dứt tình trạng lợi dụng các khu vực vắng người để xả rác thải.

Việc từng bước xử lý các “điểm đen” rác thải tại Khu quy hoạch Hương Sơ không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan đô thị mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng môi trường sống “xanh - sạch - đẹp”. Để giữ gìn kết quả này một cách bền vững, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của mỗi người dân trong việc nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định và cùng bảo vệ môi trường sống của cộng đồng.