Ra quân tổng kiểm tra, phát hiện 8 trường hợp dương tính ma túy

HNN.VN - Sáng 11/4, Công an phường Hương An tổ chức Lễ ra quân tổng kiểm tra, rà soát, kiểm tra ma túy tại các khu vực trọng điểm dọc các tuyến đường Đặng Chiêm, Trần Quý Khoáng.

Công an phường Hương An tổ chức test nhanh ma túy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn 

Phát biểu triển khai nhiệm vụ tại lễ ra quân, Trung tá Hồ Hồng, Trưởng Công an phường Hương An nhấn mạnh, đợt tổng kiểm tra, rà soát, test ma túy lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phát hiện, quản lý, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở. Đồng chí yêu cầu các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, bảo đảm đúng pháp luật. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý với công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trung tá Hồ Hồng cũng lưu ý các lực lượng cần phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức kiểm tra, rà soát tại các khu vực trọng điểm, tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, phát hiện 8 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an phường Hương An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
Tăng cường hợp tác, thắt chặt hữu nghị Việt - Lào

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 10/4, Đoàn công tác thành phố Huế do đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc và chúc tết cổ truyền Bunpimay 2026 tại tỉnh Sekong.

Kiến tạo động lực tăng trưởng đột phá cho Huế

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm từ 10% trở lên. Để đạt mục tiêu này này đòi hỏi Huế phải định hướng, hoạch định những mũi nhọn kiến tạo để có thể phát triển nhanh, bền vững.

Nick Kergozou về nhất chặng 8: Đồng Hới - Thành phố Huế

Đến trưa 10/4, các tay đua tham gia chặng 8 trong khuôn khổ Cuộc đua xe đạp toàn quốc "Non sông liền một dải" lần thứ 38 - 2026: Phường Đồng Hới (Quảng Trị) - Thành phố Huế đã cán đích tại ngã 3 đường Lê Duẩn - cửa Quảng Đức (cách khu vực Phu Văn Lâu khoảng 150m).

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn một tuần qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt với những người mưu sinh bên ngoài trời vốn đã nhọc nhằn thì nay áp lực hơn.

