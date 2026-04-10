Ra quân tổng kiểm tra, phát hiện 8 trường hợp dương tính ma túy

Công an phường Hương An tổ chức test nhanh ma túy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn

Phát biểu triển khai nhiệm vụ tại lễ ra quân, Trung tá Hồ Hồng, Trưởng Công an phường Hương An nhấn mạnh, đợt tổng kiểm tra, rà soát, test ma túy lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phát hiện, quản lý, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy ngay từ cơ sở. Đồng chí yêu cầu các tổ công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy trình công tác, bảo đảm đúng pháp luật. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, xử lý với công tác tuyên truyền, răn đe, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trung tá Hồ Hồng cũng lưu ý các lực lượng cần phát huy hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức kiểm tra, rà soát tại các khu vực trọng điểm, tiến hành test nhanh ma túy đối với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, phát hiện 8 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Hiện, Công an phường Hương An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.