Tuổi trẻ Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế sẻ chia với hoàn cảnh yếu thế

Đại diện Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trao tặng công trình thanh niên “Xây dựng giàn phơi” cho trung tâm

Tại đây, Chi đoàn đã trao tặng công trình thanh niên “Xây dựng giàn phơi” trị giá 8 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng đang được chăm sóc tại trung tâm. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn tổ chức chương trình “Bữa ăn tình nguyện” và trực tiếp chuẩn bị, phục vụ bữa ăn kết hợp thăm hỏi, động viên hơn 100 hoàn cảnh yếu thế tại đây.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức chương trình “Bữa ăn tình nguyện” cho các hoàn cảnh yếu thế

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Đây cũng là dịp để đoàn viên rèn luyện, cống hiến, tăng cường tinh thần đoàn kết trong chi đoàn, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên trẻ năng động, trách nhiệm vì xã hội.