450 vận động viên tranh tài tại Giải Bơi truyền thống học sinh phổ thông

Các vận động viên tham gia tranh tài

Giải năm nay thu hút 450 vận động viên đến từ 46 đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài. Trong đó có 28 đơn vị thuộc khối xã, phường và 18 đơn vị là các trường trung học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung, như: 50m tự do nam, nữ; 50m ếch nam, nữ dành cho các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Đây là hoạt động thể thao được ngành giáo dục duy trì tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, góp phần phát triển phong trào tập luyện môn bơi trong trường học, nâng cao thể lực, kỹ năng sinh tồn và khả năng thích ứng với môi trường nước. Số lượng vận động viên tham gia đông đảo cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các địa phương, nhà trường và phụ huynh đối với công tác giáo dục thể chất, phát triển thể thao học đường.

Những năm gần đây, công tác phòng, chống đuối nước trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm. Việc phổ cập kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh được xem là giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo vệ sức khỏe và tính mạng trẻ em.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh mục tiêu thúc đẩy phong trào bơi lội học đường, giải đấu còn là dịp để phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu nhằm bồi dưỡng, bổ sung lực lượng vận động viên cho thành phố tham gia các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc.