Kết nối thị trường khách Belarus

Hiệp hội Du lịch thành phố và cộng đồng doanh nghiệp làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh về thúc đẩy hợp tác, đưa khách Belarus đến Huế

Cơ hội mới

Trong buổi làm việc với đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh (ngày 24/4), Hiệp hội Du lịch thành phố và cộng đồng doanh nghiệp đã trao đổi về khả năng hợp tác, đưa khách Belarus đến Huế.

Cơ hội hợp tác rộng mở hơn khi từ tháng 5/2026, sẽ có các chuyến bay thẳng từ Minsk - Thủ đô Belarus đến Đà Nẵng. Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, chuyến bay thẳng từ Minsk - Thủ đô Belarus đến Đà Nẵng là chuyến bay charter và dự kiến 10 - 11 ngày sẽ có 1 chuyến. Đây cũng là đường bay thứ 3 kết nối Belarus với các điểm đến của Việt Nam, sau Phú Quốc và Khánh Hòa.

Chuyến bay thẳng từ Minsk đến Đà Nẵng không chỉ kết nối du khách của Belarus đến thành phố bên sông Hàn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch cho các địa phương, đặc biệt là Huế, khi khoảng cách địa lý giữa hai thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam gần nhau, thuận lợi trong việc đưa khách ra Huế.

Theo ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Huế, một điểm đáng chú ý là khách Belarus đi du lịch nhiều quốc gia, chi tiêu cao, lưu trú dài ngày (từ 10 - 15 ngày). Đặc biệt, khách Belarus thích biển và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của các vùng miền, thích tìm hiểu về văn hóa, di sản của các quốc gia trên thế giới. Đây là những điểm thuận lợi, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh du lịch của các địa phương ở Việt Nam, trong đó có Huế.

Về nhu cầu khách Belarus đến Việt Nam, nhìn ở Khánh Hòa, số liệu thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này cho thấy, năm 2024 Khánh Hòa đón 3.244 lượt khách Belarus. Con số này tăng mạnh lên 8.861 lượt (tăng khoảng 173%) trong năm 2025 và chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đã đón 2.146 lượt khách Belarus. Theo dự báo, sau khi đường bay từ Thủ đô Minsk (Belarus) đến Khánh Hòa của Hãng hàng không Belavia Belarusian Airlines được khai trương (20/3), lượng khách Belarus sẽ càng tăng.

Một thực tế đáng kỳ vọng là xu hướng liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương trong phát triển du lịch đang được đẩy mạnh, và du khách cũng có xu hướng muốn trải nghiệm nhiều nơi. Do vậy, khi kết nối đường bay thẳng từ Minsk - Thủ đô Belarus đến Đà Nẵng, cơ hội thu hút nguồn khách này cũng mở ra cho Huế, trên con đường di sản miền Trung mà đa phần du khách đều muốn khám phá.

Còn nhiều việc phải làm

Khách Belarus chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, đây là một trong những phân khúc thị trường quan trọng mà du lịch Huế hướng đến.

Du khách quốc tế tham quan Huế

Tại buổi tiếp xã giao đoàn Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh do Ngài Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự làm trưởng đoàn vào chiều 23/4, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã chia sẻ rằng, hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch giữa TP. Huế và các đối tác Belarus vẫn còn nhiều tiềm năng cần được khai thác. Người đứng đầu UBND thành phố cũng đã đề nghị Tổng Lãnh sự quán Belarus tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, trong đó có lĩnh vực du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh Huế đến với người dân Belarus, hỗ trợ tổ chức các đoàn khảo sát, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo Ngài Alexander Dmitrievich Sidoruk, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Belarus tại TP. Hồ Chí Minh, phía Tổng Lãnh sự sẽ trao đổi với các hãng lữ hành của Belarus để có thể đẩy mạnh quảng bá, thúc đẩy hợp tác với mong muốn đưa Huế trở thành lựa chọn của nhiều du khách Belarus.

Dù nền tảng kết nối đã hình thành, nhưng để thu hút được dòng khách Belarus, Huế vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện nay, thông tin điểm đến Huế với khách Belarus vẫn còn mờ nhạt, trong khi các hoạt động xúc tiến, quảng bá đến thị trường này còn thiếu. Điều quan trọng hàng đầu là phải làm sao để các hãng lữ hành và khách từ quốc gia này biết đến Huế.

Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố Huế cho rằng, việc xây dựng các sản phẩm phù hợp với thị trường khách Belarus là điều tất yếu và các doanh nghiệp lữ hành sẵn sàng. Tuy nhiên, trước tiên phải kết nối hiệu quả với đơn vị tổ chức đường bay từ Belarus đến Đà Nẵng và các hãng lữ hành nước bạn. Cần tổ chức các chương trình famtrip mời các hãng bay, doanh nghiệp du lịch, các nhà báo, nhân vật truyền cảm hứng của nước bạn đến Huế khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch. Mặt khác, Huế cũng cần có những hướng đi xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến của mình ở nước bạn.

Từ góc độ nghiệp vụ, Hiệp hội Du lịch, các hội trực thuộc và các doanh nghiệp du lịch - dịch vụ đang và sẽ kết nối với các đơn vị đối tác và xây dựng những tour du lịch kích cầu phù hợp với thị trường khách Belarus, với chất lượng phục vụ cao từ vận chuyển, điểm đến tham quan, khách sạn lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm những dịch vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách.