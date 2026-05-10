Kết nối nguồn lực trí thức, doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới toàn cầu

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cùng các đại biểu tại lễ ra mắt Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, GCVF tổ chức hội thảo với chủ đề “AI trong nghiên cứu và kinh doanh: Từ tầm nhìn đến triển khai thực tiễn”, quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nhân, trí thức trẻ và cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu. Mục đích là chia sẻ tri thức, nâng cao khả năng cạnh tranh của cộng đồng người Việt trên trường quốc tế.

Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, đại diện các hội đoàn người Việt, ban lãnh đạo GCVF, cùng các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính định lượng, công nghệ và y tế.

Kết nối nguồn lực, lan tỏa giá trị Việt

Tại lễ ra mắt, Ban tổ chức giới thiệu hành trình hình thành và sứ mệnh của GCVF trong việc kết nối cộng đồng người Việt từ Pháp tới Việt Nam, Anh, Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia khác.

Theo đó, GCVF là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập tại Pháp trong năm 2026 với tinh thần “Kết nối-chia sẻ-bền vững”. Đồng thời, GCVF cũng nhắm mục tiêu thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp, tham gia các triển lãm công nghệ quốc tế, xây dựng không gian giao lưu văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại châu Âu…

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh giá cao sự ra đời của GCVF, coi đây là minh chứng sinh động cho tinh thần hội nhập và khát vọng đóng góp của cộng đồng trí thức, doanh nhân người Việt trẻ tại Pháp.

Đại sứ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là “bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Đánh giá cao mục đích hoạt động của GCVF trong việc kết nối nguồn lực, chia sẻ tinh hoa và lan tỏa giá trị Việt, Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp phát triển sâu rộng, GCVF có thể đóng vai trò trên ba phương diện quan trọng.

Đó là trở thành cầu nối tri thức đưa các tiến bộ khoa học-công nghệ từ Pháp và châu Âu phục vụ nhu cầu thực tiễn của Việt Nam; tổ chức mạng lưới nguồn lực kết nối chuyên gia, doanh nhân và tổ chức đa ngành; đồng thời xây dựng “vườn ươm tài năng” hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam tại Pháp tiếp cận công nghệ mới và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ tin tưởng GCVF sẽ trở thành nơi hội tụ của những tri thức trẻ tâm huyết, gây dựng các kết nối hôm nay thành những giá trị thiết thực cho sự phát triển của cả Việt Nam và Pháp.

Giới thiệu về sự hình thành của GCVF, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch GCVF và là chuyên gia cao cấp quản trị rủi ro thị trường thuộc Ngân hàng Đầu tư và Tài chính doanh nghiệp (Société Générale-Pháp) - nhấn mạnh, sự ra đời của hiệp hội là kết quả của một quá trình dài chuẩn bị và mong muốn xây dựng một cộng đồng kết nối bền vững giữa các chuyên gia, doanh nhân và trí thức người Việt tại Pháp cũng như trên thế giới.

Theo ông Trần Huy Hoàng, GCVF mong muốn chia sẻ tri thức, thông tin và kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời kết nối con người, chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức và các giá trị văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Trần Huy Hoàng cho biết, mục tiêu lớn nhất của GCVF là xây dựng một mạng lưới kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, từ đó hình thành hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau về tri thức, công nghệ và nguồn lực.

“Chúng tôi tin rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn có thể trở thành cầu nối tri thức, công nghệ và hợp tác quốc tế cho Việt Nam”, ông nói.

Theo ông, trong năm 2026, GCVF dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp và startup Việt Nam tham gia các triển lãm công nghệ lớn tại Pháp và châu Âu như VivaTech 2026, France Digitale Day 2026… nhằm mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế và tiếp cận xu hướng công nghệ mới trên thế giới.

Tại sự kiện, bà Christine Hằng Nguyễn, Phó Chủ tịch GCVF cho biết, hiệp hội mong muốn xây dựng một mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng người Việt, đồng thời tạo không gian giao lưu, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển tại thị trường quốc tế.

Theo bà Christine Hằng Nguyễn, hội thảo AI lần này là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động chuyên môn của hiệp hội trong năm 2026. Dự kiến, trong quý IV/2026, GCVF sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo chuyên đề về tài chính và đầu tư quốc tế.

Trong khi đó, bà Phương Hà Guyader, Phó Chủ tịch GCVF nhấn mạnh, điều mà hiệp hội mong muốn xây dựng không chỉ là một tổ chức kết nối đơn thuần mà là một cộng đồng đoàn kết, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển lâu dài của cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu.

Hiệp hội Kết nối toàn cầu Việt Nam-Pháp (Global Connect Vietnam-France-GCVF) ra đời ngày 2/2/2026 nhằm xây dựng một cầu nối giữa những cá nhân có tầm ảnh hưởng, các chuyên gia đa lĩnh vực, doanh nghiệp và hiệp hội-cùng nhau chia sẻ thông tin, lan tỏa tri thức đến cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động "Kết nối-chia sẻ-bền vững", GCVF mong muốn góp phần nâng tầm giá trị con người và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Góc nhìn đa chiều về AI trong nghiên cứu và kinh doanh

Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo “AI trong nghiên cứu và kinh doanh: Từ tầm nhìn đến triển khai thực tiễn” đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo chuyên gia, doanh nhân và trí thức trẻ người Việt đang học tập, làm việc tại Pháp và châu Âu.

Trình bày tại hội thảo, Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, kỹ sư phần mềm cấp cao của Google DeepMind cho rằng, giai đoạn 2025-2026 là một trong những thời kỳ quan trọng nhất của AI với nhiều bước đột phá mang tính nền tảng.

Theo ông, ba xu hướng lớn của AI hiện nay gồm khả năng suy luận nhiều bước; xử lý đa phương thức (multimodal) với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video; và chi phí sử dụng AI giảm rất nhanh, giúp công nghệ này ngày càng phổ cập hơn.

Ông Đặng Việt Dũng đặc biệt nhấn mạnh xu hướng “Agentic AI” - các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có khả năng tự thực hiện công việc thay cho con người.

“AI sẽ thay đổi cách con người làm việc. Những người biết sử dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế rất lớn trong tương lai”, ông nói.

Ở góc độ tài chính định lượng, bà Trần Lan Anh, chuyên gia nghiên cứu định lượng cấp cao tại Euronext cho rằng, AI đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư dựa trên dữ liệu, mô hình toán học và thuật toán.

Theo bà, học máy (machine learning - một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính) và AI hiện cho phép khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu phi cấu trúc như hình ảnh vệ tinh, bản ghi âm hay văn bản, từ đó hỗ trợ xây dựng các mô hình đầu tư và tối ưu hóa giao dịch.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý những rủi ro như dữ liệu nhiễu, nguy cơ “quá khớp” (overfitting) hay tính khó giải thích của các mô hình AI phức tạp.

“AI và machine learning là công cụ có tiềm năng rất lớn trong đầu tư định lượng. Nhưng điều quan trọng vẫn là tư duy khoa học và hiểu biết sâu sắc về thị trường tài chính”, bà nhấn mạnh.

Trong phần trình bày về ứng dụng AI trong kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, ông Lê Công Năng, Chủ tịch Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam (VEF Global), nhà sáng lập WonderTour cho rằng doanh nghiệp hiện nay cần chuyển từ tư duy “người sử dụng công cụ” sang “người kiến tạo hệ thống”.

Theo chuyên gia về AI và truyền thông này, AI cần được tích hợp vào toàn bộ quy trình vận hành doanh nghiệp thay vì chỉ sử dụng cho các tác vụ đơn lẻ như viết nội dung hay tạo hình ảnh.

“AI không thay thế con người. AI sẽ thay thế những cá nhân, tổ chức không chịu thay đổi và không biết cách thích nghi”, ông nói.

Ở lĩnh vực y tế, bác sĩ Mai Trung Anh, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tim mạch tại Đại học Strasbourg (Pháp) cho biết, AI đang được ứng dụng mạnh trong sàng lọc, chẩn đoán bệnh, phân tích hình ảnh y khoa và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Ông Trung Anh dẫn thí dụ về dự án hợp tác giữa Việt Nam, Pháp, Canada và một số quốc gia châu Phi trong việc ứng dụng AI để phát hiện bệnh thấp tim thông qua ống nghe thông minh tích hợp AI.

Tuy nhiên, bác sĩ Mai Trung Anh cũng cảnh báo, việc sử dụng chatbot AI trong y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng thiếu kiến thức chuyên môn.

“AI là một co-pilot rất tốt, nhưng không thể thay thế người bác sĩ. Trong lĩnh vực liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người, chúng ta luôn phải là người kiểm chứng và chịu trách nhiệm cuối cùng”, ông nhấn mạnh.

Trong phần thảo luận mở, nhiều câu hỏi của khán giả tập trung vào xu hướng đầu tư AI, bảo mật dữ liệu doanh nghiệp, ứng dụng AI trong y tế và tác động của AI đối với thị trường lao động.

Các diễn giả đều cho rằng AI sẽ tiếp tục thay đổi mạnh mẽ cách con người học tập, làm việc và vận hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, tư duy phản biện, đạo đức nghề nghiệp và vai trò kiểm chứng của con người vẫn giữ vị trí then chốt trong quá trình ứng dụng AI vào thực tiễn.

