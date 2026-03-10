  • Huế ngày nay Online
Góc ảnh Huế

Thơm hương hành Hương An

ClockThứ Bảy, 14/03/2026 14:34
HNN - Nhờ lợi thế đất phù sa, nguồn nước chủ động cùng kinh nghiệm canh tác lâu đời, người dân phường Hương An đang dần biến vùng đất này trở thành một trong những vùng trồng hành lá lớn nhất nhì thành phố Huế.

Hương An hiện có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 609,9ha; trong đó diện tích trồng hoa màu là 153,9ha. Riêng hành lá được xem là cây trồng chủ lực trong nhóm rau màu của địa phương với tổng diện tích khoảng 17ha. “Nhỏ nhưng có võ”, nếu năng suất lúa trung bình đạt khoảng 120 tạ/ha/năm, tổng giá trị thu nhập từ 80 - 90 triệu đồng/ha/năm thì cây hành lá cho hiệu quả kinh tế vượt trội, lên đến khoảng 900 triệu đồng/ha/năm.

Phát huy thế mạnh của “bức tranh quê” bình yên, no đủ với cây lúa, cây hành và nhiều loại rau màu khác, Hương An đang hướng đến nâng cao giá trị gia tăng cho các loại cây trồng, cùng với đó là xây dựng thương hiệu nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững gắn với cảnh quan, du lịch trải nghiệm.

Qua những góc ảnh của tác giả Đức Quang, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng kính mời bạn đọc thêm một lần về thăm đất lành của cây hành Hương An.

 Người dân Hương An trồng vụ hành mới
 Hành lá - gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn, nhất là bánh canh cá lóc và bún bò Huế
Nhổ cỏ cho hành con 
 Người dân nhổ hành con và trồng lại với mật độ thưa hơn để tăng năng suất
 
 Thu hoạch hành lá
Cánh đồng hành ở An Lưu, Hương An 

 Từ khóa: Thơmhương hànhHương An
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top