Thơm hương hành Hương An

Hương An hiện có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 609,9ha; trong đó diện tích trồng hoa màu là 153,9ha. Riêng hành lá được xem là cây trồng chủ lực trong nhóm rau màu của địa phương với tổng diện tích khoảng 17ha. “Nhỏ nhưng có võ”, nếu năng suất lúa trung bình đạt khoảng 120 tạ/ha/năm, tổng giá trị thu nhập từ 80 - 90 triệu đồng/ha/năm thì cây hành lá cho hiệu quả kinh tế vượt trội, lên đến khoảng 900 triệu đồng/ha/năm.

Phát huy thế mạnh của “bức tranh quê” bình yên, no đủ với cây lúa, cây hành và nhiều loại rau màu khác, Hương An đang hướng đến nâng cao giá trị gia tăng cho các loại cây trồng, cùng với đó là xây dựng thương hiệu nông sản và phát triển nông nghiệp bền vững gắn với cảnh quan, du lịch trải nghiệm.

Qua những góc ảnh của tác giả Đức Quang, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng kính mời bạn đọc thêm một lần về thăm đất lành của cây hành Hương An.

Người dân Hương An trồng vụ hành mới

Hành lá - gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn, nhất là bánh canh cá lóc và bún bò Huế

Nhổ cỏ cho hành con

Người dân nhổ hành con và trồng lại với mật độ thưa hơn để tăng năng suất

Thu hoạch hành lá