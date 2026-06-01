  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/06/2026 05:25

Rèn thể chất và kỹ năng qua các lớp thể thao hè

HNN - Để con có một mùa hè bổ ích, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần và hạn chế thời gian tiếp xúc với các thiết bị điện tử, nhiều phụ huynh đã đăng ký cho con theo học các lớp thể thao trong dịp hè.

Số hóa trong hoạt động công đoànTập huấn về kỹ năng ứng phó sự cố hóa chất độc, xạ và môi trường“6 rõ” vào công việc hằng ngày

 Môn bóng rổ được nhiều phụ huynh đăng ký học dịp hè cho con 

Có dịp theo dõi em Ngọc Tuệ (9 tuổi, học viên boxing tại lớp boxing nhí – Hue Fighter) tập luyện, chúng tôi ấn tượng với những cú đấm, đá chuẩn xác và có lực của em. Ngọc Tuệ cho biết, đã gắn bó với bộ môn này suốt 5 năm qua và mỗi khi hè đến em lại tăng cường thời gian tập luyện. “Mùa hè là thời điểm em sắp xếp các môn vận động nhiều hơn, trong đó em yêu thích nhất là môn boxing. Bộ môn này giúp em rèn luyện thể chất và kỹ năng tự vệ”, Tuệ chia sẻ.

Hue Fighter là “điểm hẹn” của các học viên nhỏ tuổi, võ sĩ boxing nhí từ 5 - 10 tuổi trên địa bàn TP. Huế. Những bài tập phản xạ, linh hoạt, sức bền và tính kỷ luật từ những cú đấm, “chiêu” né đòn tự vệ, di chuyển linh hoạt làm các học viên “nhí” thêm thích thú, hứng khởi trong từng buổi học. Một trong những nội dung thu hút các võ sĩ nhí là được làm quen với các hình thức tập luyện phổ biến như đối kháng và đấm bao cát. Tham gia câu lạc bộ, các em không chỉ nâng cao kỹ năng võ thuật, thể lực mà còn phát triển tinh thần thể thao, sự tự tin và tính kỷ luật trong cuộc sống.

Với em Bảo An (12 tuổi, học viên bóng rổ tại Câu lạc bộ “Góc nhỏ ấm áp”), bóng rổ là bộ môn được em lựa chọn để phát triển chiều cao, tăng khả năng phản xạ và rèn luyện tinh thần đồng đội. Trên sân tập, tiếng bóng nảy vang đều hòa cùng không khí sôi nổi của buổi tập. Những gương mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi vì vận động nhưng vẫn rạng rỡ, đầy hào hứng sau mỗi cú ném rổ thành công.

Các hoạt động thể thao dưới nước cũng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều học sinh trong những ngày hè oi bức. Em Khôi Nguyên (12 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ) chia sẻ: “Mỗi tuần em đến hồ bơi ít nhất 3 buổi để tập luyện cùng huấn luyện viên. Bơi lội giúp em nâng cao thể lực, phát triển chiều cao và khỏe hơn”.

Môn bơi lội còn được nhiều phụ huynh lựa chọn như một kỹ năng cần thiết cho trẻ trong dịp hè. Sau khi thành thạo các kiểu bơi cơ bản như bơi ếch, nhiều học sinh tiếp tục đăng ký học bơi sải, bơi ngửa hay bơi bướm để nâng cao kỹ năng, cải thiện sức bền và sự linh hoạt dưới nước. Một số em còn tham gia các lớp nâng cao để chuẩn bị cho các hoạt động, giải thi đấu bơi lội dành cho thiếu nhi.

Mùa hè được xem là khoảng thời gian lý tưởng để học sinh tăng cường vận động và khám phá những môn thể thao yêu thích. Theo thầy Thành Phước, Huấn luyện viên bóng rổ tại Câu lạc bộ “Góc nhỏ ấm áp”, việc duy trì vận động thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp kích thích hormone tăng trưởng, tăng cường sự phát triển của xương và cơ, mà còn hỗ trợ cải thiện chiều cao. Tập luyện thể thao đều đặn còn giúp trẻ nâng cao sức bền, sức mạnh, rèn luyện tính kỷ luật và nâng cao tinh thần đồng đội.

Theo ghi nhận, nhiều câu lạc bộ và lớp học thể thao trên địa bàn đã tăng cường mở thêm khung giờ tập từ tháng sáu để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong dịp hè.

Anh Quang Hùng (trú tại phường Thuận Hóa) cho biết đã đăng ký cho con trai 6 tuổi tham gia hai bộ môn là nhảy hiện đại và bóng rổ. “Mùa hè là khoảng thời gian việc học văn hóa được giảm tải nên gia đình muốn con tham gia thêm các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và hình thành lối sống năng động, lành mạnh”, anh Hùng chia sẻ.

Bên cạnh việc tập luyện thể thao, trẻ cần được đảm bảo chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Phụ huynh cũng nên sắp xếp thời gian vận động phù hợp, tránh để trẻ luyện tập quá sức trong những ngày nắng nóng.

Bài, ảnh: Phước Ly
 Từ khóa:
Rèn thể chấtkỹ năngcác lớpthể thao
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng tìm việc cho người khiếm thị

Ngày 1/6, Hội Người mù thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Sao Mai vì người mù tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc, kỹ năng làm việc theo nhóm cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ khiếm thị trên địa bàn.

Trang bị kỹ năng tìm việc cho người khiếm thị
Kỹ năng khởi nghiệp cho người khiếm thị

Sáng 26/5, Hội Người mù thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng quản lý và vận hành hợp tác xã, tổ hợp tác dành cho học sinh, sinh viên và hội viên trẻ.

Kỹ năng khởi nghiệp cho người khiếm thị

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top