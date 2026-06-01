Rèn thể chất và kỹ năng qua các lớp thể thao hè

Môn bóng rổ được nhiều phụ huynh đăng ký học dịp hè cho con

Có dịp theo dõi em Ngọc Tuệ (9 tuổi, học viên boxing tại lớp boxing nhí – Hue Fighter) tập luyện, chúng tôi ấn tượng với những cú đấm, đá chuẩn xác và có lực của em. Ngọc Tuệ cho biết, đã gắn bó với bộ môn này suốt 5 năm qua và mỗi khi hè đến em lại tăng cường thời gian tập luyện. “Mùa hè là thời điểm em sắp xếp các môn vận động nhiều hơn, trong đó em yêu thích nhất là môn boxing. Bộ môn này giúp em rèn luyện thể chất và kỹ năng tự vệ”, Tuệ chia sẻ.

Hue Fighter là “điểm hẹn” của các học viên nhỏ tuổi, võ sĩ boxing nhí từ 5 - 10 tuổi trên địa bàn TP. Huế. Những bài tập phản xạ, linh hoạt, sức bền và tính kỷ luật từ những cú đấm, “chiêu” né đòn tự vệ, di chuyển linh hoạt làm các học viên “nhí” thêm thích thú, hứng khởi trong từng buổi học. Một trong những nội dung thu hút các võ sĩ nhí là được làm quen với các hình thức tập luyện phổ biến như đối kháng và đấm bao cát. Tham gia câu lạc bộ, các em không chỉ nâng cao kỹ năng võ thuật, thể lực mà còn phát triển tinh thần thể thao, sự tự tin và tính kỷ luật trong cuộc sống.

Với em Bảo An (12 tuổi, học viên bóng rổ tại Câu lạc bộ “Góc nhỏ ấm áp”), bóng rổ là bộ môn được em lựa chọn để phát triển chiều cao, tăng khả năng phản xạ và rèn luyện tinh thần đồng đội. Trên sân tập, tiếng bóng nảy vang đều hòa cùng không khí sôi nổi của buổi tập. Những gương mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi vì vận động nhưng vẫn rạng rỡ, đầy hào hứng sau mỗi cú ném rổ thành công.

Các hoạt động thể thao dưới nước cũng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều học sinh trong những ngày hè oi bức. Em Khôi Nguyên (12 tuổi, trú tại phường Vỹ Dạ) chia sẻ: “Mỗi tuần em đến hồ bơi ít nhất 3 buổi để tập luyện cùng huấn luyện viên. Bơi lội giúp em nâng cao thể lực, phát triển chiều cao và khỏe hơn”.

Môn bơi lội còn được nhiều phụ huynh lựa chọn như một kỹ năng cần thiết cho trẻ trong dịp hè. Sau khi thành thạo các kiểu bơi cơ bản như bơi ếch, nhiều học sinh tiếp tục đăng ký học bơi sải, bơi ngửa hay bơi bướm để nâng cao kỹ năng, cải thiện sức bền và sự linh hoạt dưới nước. Một số em còn tham gia các lớp nâng cao để chuẩn bị cho các hoạt động, giải thi đấu bơi lội dành cho thiếu nhi.

Mùa hè được xem là khoảng thời gian lý tưởng để học sinh tăng cường vận động và khám phá những môn thể thao yêu thích. Theo thầy Thành Phước, Huấn luyện viên bóng rổ tại Câu lạc bộ “Góc nhỏ ấm áp”, việc duy trì vận động thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp kích thích hormone tăng trưởng, tăng cường sự phát triển của xương và cơ, mà còn hỗ trợ cải thiện chiều cao. Tập luyện thể thao đều đặn còn giúp trẻ nâng cao sức bền, sức mạnh, rèn luyện tính kỷ luật và nâng cao tinh thần đồng đội.

Theo ghi nhận, nhiều câu lạc bộ và lớp học thể thao trên địa bàn đã tăng cường mở thêm khung giờ tập từ tháng sáu để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong dịp hè.

Anh Quang Hùng (trú tại phường Thuận Hóa) cho biết đã đăng ký cho con trai 6 tuổi tham gia hai bộ môn là nhảy hiện đại và bóng rổ. “Mùa hè là khoảng thời gian việc học văn hóa được giảm tải nên gia đình muốn con tham gia thêm các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và hình thành lối sống năng động, lành mạnh”, anh Hùng chia sẻ.

Bên cạnh việc tập luyện thể thao, trẻ cần được đảm bảo chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Phụ huynh cũng nên sắp xếp thời gian vận động phù hợp, tránh để trẻ luyện tập quá sức trong những ngày nắng nóng.