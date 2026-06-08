Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi dịp hè

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chuyên đề “Kỹ năng an toàn dưới nước và phòng, chống đuối nước cho trẻ em”

Chương trình được triển khai từ ngày 9/6 đến 12/7 tại Bể bơi Thanh thiếu nhi và thu hút hơn 200 em thiếu nhi đang học tập tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố cùng học viên các lớp năng khiếu, CLB trực thuộc trung tâm tham gia. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước trong dịp hè, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước.

Trong khuôn khổ chương trình, chuyên đề “Kỹ năng an toàn dưới nước và phòng, chống đuối nước cho trẻ em” được tổ chức với sự tham gia của hơn 150 học viên. Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức về an toàn trong môi trường nước, nhận diện các nguy cơ gây đuối nước, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống khẩn cấp và thực hành các phương án cứu hộ an toàn. Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Bên cạnh đó, khóa học dạy bơi miễn phí kéo dài 15 buổi (từ ngày 9/6 - 12/7) cũng được tổ chức dành cho 60 thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Tham gia khóa học, các em được hướng dẫn kỹ thuật bơi cơ bản, rèn luyện khả năng thích ứng với môi trường nước, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố và kiến thức sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân đuối nước.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi thành phố cho biết, điểm mới của chương trình năm nay là sự tham gia trực tiếp của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ giảng dạy và thực hành các kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cơ bản cùng giáo viên CLB Bơi của trung tâm. Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi.