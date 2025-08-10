Xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự đại hội, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Về phía lãnh đạo TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP. Huế đã kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đúng tình hình. Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, thách thức, giữ vững thế chủ động chiến lược, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, gắn chặt với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, tội phạm kéo giảm 8,93%, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước (giảm 22,52% về số vụ, 11,23% về số người chết và 35,18% về số người bị thương). Công an thành phố đã phát huy vai trò là cơ quan thường trực, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đảng bộ Công an thành phố gương mẫu, đi đầu trong thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Lực lượng Công an cấp xã đã được đưa vào vận hành, không bị gián đoạn, ngắt quãng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Những kết quả đó đã góp phần tạo ra môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bình yên, an toàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 5 từ trái sang) và Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu (thứ 5 từ phải sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP. Huế nhiệm kỳ mới

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ Công an thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi TP. Huế cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển của dân tộc và tiếp tục xây dựng thành phố Huế đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh Đảng bộ Công an TP. Huế cần tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chú trọng rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, kỷ luật, vì Nhân dân phục vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm an ninh các sự kiện lớn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo vệ an ninh mạng; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, siết chặt trật tự an toàn giao thông và quan trọng nhất là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với những cán bộ tiêu biểu, bản lĩnh, sáng tạo.

Theo Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố Huế lần thứ XIII là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của đảng bộ trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây cũng là giai đoạn lần đầu tiên nước ta chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, là dấu mốc quan trọng trên con đường đưa đất nước ta bước vào "Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của Dân tộc". Điều này đặt ra nhiệm vụ, yêu cầu ngày càng cao cho lực lượng vũ trang thành phố nói chung và lực lượng Công an thành phố nói riêng. Tin tưởng rằng, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố gồm 7 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố được bầu làm Bí thư Đảng ủy Công an thành phố; Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.