Kết hợp giữa phòng ngừa với chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Đại tá Hồ Xuân Phương (thứ 3 từ phải sang), Phó Giám đốc Công an thành phố chúc mừng và khen thưởng tập thể Phòng Cảnh sát hình sự đã lập chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 138

Lực lượng Công an thành phố đã tích cực tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm, sát hợp với đặc điểm, thực tiễn địa bàn; qua đó huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia. Phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 138 thành phố, tập trung tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch chuyên đề lãnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.

Quán triệt quan điểm “phòng ngừa là chính”, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát hiện, giải quyết kịp thời các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, lấy sự bình yên từng khu phố, thôn, xóm để đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa. Tập trung tham mưu, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì theo hướng thực chất, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở; xây dựng các cơ chế phòng ngừa tội phạm từ trong từng gia đình, thôn, tổ dân phố. Nhờ vậy, tội phạm về trật tự xã hội hàng năm được kéo giảm bền vững (giảm gần 9% so với nhiệm kỳ trước).

Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng công an đã chủ động tấn công, tấn công liên tục, không khoan nhượng với tội phạm theo các chuyên đề và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Tổ chức lực lượng, biện pháp tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở. Tập trung truy quét các đối tượng phạm tội chuyên nghiệp, có tổ chức, nguy hiểm; các băng nhóm tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp, hoạt động “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người; tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đều đạt trên 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Công tác điều tra, xử lý tội phạm được cơ quan điều tra các cấp thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; trong đó, mọi nguồn tin về tội phạm đều được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ giải quyết hàng năm đạt trên 90%.

Chủ động nhận diện xu hướng của tội phạm, chuyển từ “truyền thống sang hiện đại”, lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã triển khai các biện pháp phát hiện, xử lý hình sự nhiều tổ chức, đường dây phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng, làm giả các loại giấy tờ và xử lý các loại tội phạm mới như mua bán dữ liệu thông tin cá nhân... với tính chất, quy mô lớn. Điển hình là: Đấu tranh, xử lý đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet có liên quan người nước ngoài, chiếm đoạt số tiền hơn 370 tỷ đồng của nhiều bị hại trong cả nước; gần đây là đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trên 6 triệu thông tin cá nhân... Tấn công quyết liệt tội phạm ma túy, cờ bạc (tội phạm nguồn của các loại tội phạm). Chỉ đạo rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên từng địa bàn và có kế hoạch triệt xóa, giải quyết dứt điểm không để tồn tại lâu dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc lớn, bắt hàng chục đối tượng tham gia, nhất là các vụ cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền đánh bạc hàng trăm tỷ đồng.

“Chặn cung”, “giảm cầu”

Trước tình hình tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy có dấu hiệu diễn biến phức tạp, nhất là tại các cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm, Công an thành phố chủ động nhận diện, đổi mới, sáng tạo trong phòng, chống tội phạm ma túy, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp “chặn cung”, “giảm cầu”. Đặc biệt, với quyết tâm chính trị cao, đã tham mưu, chỉ đạo triển khai xây dựng địa bàn cấp xã “sạch về ma túy”, qua đó không để phát sinh đột biến, phát triển diện rộng, hình thành điểm nóng, không để ma túy xâm nhập qua tuyến biên giới, ngăn chặn hiệu quả tình trạng ma túy xâm nhập học đường, vào cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, người lao động.

Triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường; nhất là tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng. Đồng thời, tham mưu “bịt kín” những sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước dễ phát sinh tội phạm.

Với phương châm “phát hiện, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng”, đã xác định đúng, trúng các lĩnh vực nổi cộm, nhạy cảm để đấu tranh, xử lý nghiêm; nhiều vụ việc được lãnh đạo các cấp, Nhân dân quan tâm, tin tưởng, khen ngợi (như vụ Trung tâm Đăng kiểm, vụ việc tham nhũng tại CDC Huế…). Chỉ đạo mở các đợt cao điểm và triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề tập trung đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại...

Dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ… tác động sâu sắc, đa chiều đến tình hình ANTT, đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề. Song với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an thành phố Huế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội “trật tự, kỷ luật, kỷ cương, an ninh, an toàn”, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.