Rõ người, rõ việc để không một nhiệm vụ nào bỏ lại phía sau

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (ngoài cùng, bên trái) động viên đơn vị thi công trường liên cấp ở các xã A Lưới

Rõ việc để rõ hiệu quả

Những ngày cuối năm, mưa trên vùng cao A Lưới kéo dài từ trưa sang tối khiến mặt bằng công trình trường liên cấp tại xã A Lưới 3 sũng nước, trơn trượt.

“Sáng nắng, chiều mưa, làm móng kiểu này thì vất vả lắm. Dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu, chủ đầu tư vẫn yêu cầu nhà thầu áp dụng biện pháp thi công trong mưa, tăng ca, bổ sung thiết bị và nhân lực; không thể vì khó mà chậm. Công trình trường liên cấp phải hoàn thành đúng hẹn, đúng chất lượng”, ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế cho biết.

Tinh thần ấy phản ánh yêu cầu xuyên suốt của thành phố. Đó là rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành; không lý do trì hoãn; không “đẩy” trách nhiệm. Tiến độ là yêu cầu bắt buộc, chất lượng là danh dự. Hoàn thành công trình trường liên cấp không chỉ là chuyện kỹ thuật, mà là mệnh lệnh chính trị, là cam kết của cấp ủy, chính quyền trước Trung ương và Nhân dân.

Tại Quảng Điền, yêu cầu “rõ người, rõ việc” được cụ thể hóa thành quy trình điều hành chặt chẽ. Trên phần mềm quản lý dùng chung, từng nhiệm vụ đều có thời hạn, người phụ trách và mức độ hoàn thành. Nhờ đó, lãnh đạo xã theo dõi sát sao tiến độ từng lĩnh vực; những khó khăn phát sinh được nhận diện sớm và xử lý ngay.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, cơ chế báo cáo liên tục giúp chúng tôi biết rõ ai đang làm việc gì, đang vướng ở đâu. Khi công việc gắn với trách nhiệm cá nhân, tiến độ luôn đảm bảo. Minh chứng rõ nhất nằm ngay trong các nhiệm vụ khó và đòi hỏi tốc độ. Công tác kiểm đếm, cắm mốc phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam vốn rất phức tạp, nhưng xã đã hoàn thành nhanh hơn nhiều so với kế hoạch, từng cán bộ đều được phân công rõ phần việc. Trong mưa lũ vừa qua, cán bộ địa phương bám địa bàn 24/24, nắm chắc từng hộ dân, không để ai bị cô lập hay thiếu lương thực, kết quả đến từ việc phân trách nhiệm theo từng tổ, từng người.

Tại phường Thuận An, tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm” thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực đất đai, vốn nhiều thủ tục, dễ phát sinh chậm trễ. Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường chia sẻ, trước đây hồ sơ phải chạy qua nhiều nơi, còn nay hầu hết được xử lý trực tiếp tại phường. Cán bộ rõ nhiệm vụ, rõ thẩm trách, nên các bước đo đạc, xác minh giáp ranh, xác định nguồn gốc đất… đều nhanh hơn 3 - 5 ngày so với trước. Không chỉ rõ việc, mà còn rõ cách làm, chính sự thay đổi ấy tạo ra chuyển động thực chất trong cải cách hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An

Giao việc đúng người, thực hiện đúng thời hạn

Tại buổi làm việc về nguồn lực tăng trưởng giai đoạn 2025 - 2030, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, Huế đang đứng trước yêu cầu lớn, xây dựng đô thị di sản xanh, thông minh và giàu bản sắc. Muốn đạt tầm nhìn đến 2030, phải có kịch bản từng năm, báo cáo tiến độ từng quý và điều chỉnh kịp thời. Tinh thần mọi nhiệm vụ phải rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm cuối cùng và rõ hạn hoàn thành.

Tinh thần ấy được thể chế hóa trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Số 06-CTr/TU) của Thành ủy. Điểm khác biệt lớn nhất thành phố chuyển từ “giao việc chung chung” sang “khoanh rõ từng đầu việc, từng mốc thời gian, từng người phụ trách”.

Sáu chương trình trọng điểm và 15 nhóm nhiệm vụ lớn đều được thiết kế với cấu trúc rất cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, việc phải làm trong từng quý, từng năm. Từ phát triển đô thị di sản, công nghiệp, dịch vụ - du lịch, đến cải cách hành chính, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số… tất cả đều được lượng hóa.

Cùng với việc phân công rõ, Thành ủy yêu cầu đổi mới phương thức làm việc theo hướng thực chất: Phối hợp phải thực chất, không đùn đẩy. Vướng ở đâu, người đứng đầu chịu trách nhiệm ở đó. Nhiệm vụ liên ngành đưa vào nhóm xử lý nhanh, báo cáo trực tiếp Thường trực Thành ủy nếu vượt thẩm quyền. Khuyến khích cán bộ dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm, đồng thời có cơ chế bảo vệ người dám đổi mới. Thành phố kiên quyết xóa tâm lý “an toàn để giữ ghế”, một trong những rào cản khiến tiến độ chậm, nguồn lực không được khai thông.

Một điểm nhấn quan trọng là việc đưa chuyển đổi số vào giám sát công việc. Mỗi nhiệm vụ đều được số hóa, cập nhật thời gian thực, tránh tình trạng “hồ sơ nằm yên trong ngăn tủ”. Quá trình thực hiện được công khai để Nhân dân cùng giám sát: Dự án nào chậm, người dân biết. Tắc nghẽn ở đâu, ai chịu trách nhiệm phải nói rõ. Điều này không chỉ tạo áp lực tích cực lên cán bộ, mà còn tăng niềm tin của người dân vào bộ máy hành chính.

Huế bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng lớn. Kỳ vọng không đến từ lời nói, mà từ kết quả cụ thể, công trình hoàn thành đúng hẹn, thủ tục hành chính được rút ngắn, dự án được tháo gỡ điểm nghẽn, đời sống người dân được cải thiện. Tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đang tạo nên sự chuyển động đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Với mỗi cán bộ, đó không còn khẩu hiệu, mà đã trở thành phương pháp làm việc hàng ngày. Không một nhiệm vụ nào bị bỏ lại phía sau, đó là lời cam kết của chính quyền thành phố và cũng là mong đợi của Nhân dân Huế trong nhiệm kỳ mới.