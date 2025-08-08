Quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

Đi đầu trong 4 đợt sắp xếp, tổ chức bộ máy

Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ Công an TP. Huế đã kế thừa thành quả các nhiệm kỳ trước, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, nghiên cứu, đánh giá, nhận diện đúng tình hình. Đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ, thách thức, giữ vững thế chủ động chiến lược, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, gắn chặt với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của thành phố.

Công tác phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt với các chủ trương, giải pháp phù hợp, tội phạm được kéo giảm 8,93%, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với nhiệm kỳ trước (giảm 22,52% về số vụ, 11,23% về số người chết và 35,18% về số người bị thương). Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, phát triển với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, trở thành nòng cốt trong các phong trào của quần chúng tại địa bàn cơ sở.

Một trong những kết quả nổi bật là Công an thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt, thường trực trong thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tiếp tục triển khai và nhân rộng 44/52 mô hình để thực hiện hiệu quả Đề án.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được nâng cao, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Công an thành phố luôn đạt 100%; chỉ số cải cách hành chính trong nhiệm kỳ tăng 34 bậc. Công an thành phố trở thành một trong những đơn vị gương mẫu, đi đầu trong giải quyết thủ tục hành chính khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tiếp nhận và vận hành hiệu quả 5 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ngành về lực lượng công an, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các thủ tục cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Công an thành phố đã tiên phong, đi đầu trong 4 đợt sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở, bảo đảm mọi chủ trương, chính sách và các mặt công tác công an được triển khai sâu rộng, sát thực tiễn, ngay từ cơ sở. Công tác hậu cần - kỹ thuật chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy phục vụ sang chủ động, thể hiện rõ vai trò tác chiến gián tiếp, trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, phục vụ kịp thời công tác thường xuyên, đột xuất.

Với những thành tích nổi bật, Công an TP. Huế vinh dự 5 năm liền được Bộ Công an và UBND thành phố Huế tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào Vì an ninh Tổ quốc. Đảng bộ Công an thành phố được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền. 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được trao Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cùng hàng nghìn lượt bằng khen, giấy khen, khẳng định vị thế, uy tín và đóng góp to lớn của lực lượng Công an thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trong quá trình phát triển, thời cơ thuận lợi sẽ đan xen khó khăn, thách thức, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an thành phố ngày càng cao, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn trong mọi mặt công tác. Theo đó, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tư duy toàn diện trong công tác công an theo phương châm “Công an phải đi bước trước”; “lấy phòng ngừa làm chính, lấy địa bàn cơ sở làm nền tảng, trung tâm” trong bảo đảm an ninh, trật tự. Chuyển đổi mạnh mẽ phương thức làm việc từ truyền thống sang hiện đại, từ thủ công sang ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số nhằm thực hiện nhất quán quan điểm “bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ phục vụ phát triển mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công của phát triển”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh (nay là thành phố Huế) ra mắt tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trọng tâm là “Bộ tứ trụ cột” - 4 nghị quyết chiến lược

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an thành phố tiếp tục gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, trọng tâm là “Bộ tứ trụ cột” - 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế trong tình hình mới và phát triển kinh tế tư nhân sát hợp đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa bàn thành phố.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Quyết liệt phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân bảo đảm an ninh, trật tự. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở; tăng cường hợp tác quốc tế; nâng cao tiềm lực hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát; ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt 3 giải pháp mang tính đột phá sau:

Theo đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy theo hướng bài bản, khoa học, hiệu quả đến từng nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, đề cao tính chủ động, nêu gương, noi gương, liêm chính, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả để phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết các mặt công tác, góp phần hoàn thiện lý luận công an nhân dân.

Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện hiện đại cho công an cấp cơ sở; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI); đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển đổi nhanh trạng thái làm việc nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ công tác.

Với truyền thống anh hùng, ý chí kiên cường và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ Công an TP. Huế bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tạo môi trường an ninh vững chắc, góp phần đưa TP. Huế phát triển nhanh, bền vững...