Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế (7/2025)

Nền tảng vững chắc từ sức mạnh của Nhân dân

Ngược dòng lịch sử, ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc Việt Nam đã đánh đổ hoàn toàn ách thống trị hàng ngàn năm của phong kiến và thực dân, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 19/8/1945 cũng là ngày lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam chính thức ra đời. Để ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đồng thời tiếp tục động viên đông đảo tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Khi Nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” trong lá thư Người gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an Khu 12, ngày 11/3/1948, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an thành phố Huế nói riêng đã xác định mối quan hệ với Nhân dân là mối quan hệ máu thịt. Công an từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà phục vụ. Sức mạnh của Nhân dân không chỉ là nguồn hỗ trợ, mà còn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy cam go này.

Phát huy sức mạnh Nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhận thức sâu sắc điều đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, biến mỗi người dân trở thành một “tai mắt”, một “chiến sĩ an ninh” ngay tại địa bàn mình sinh sống.

Một trong những phương thức hiệu quả nhất là công tác tuyên truyền, vận động. Trong 20 năm qua, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức hơn 24.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở; trên 10.000 buổi họp, tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 900.000 lượt người tham gia. Hình thức, nội dung tuyên truyền thường xuyên được đổi mới từ việc truyền tải qua các nhóm Zalo, facebook, qua hệ thống loa truyền thống đến tuyên truyền trực tiếp tại các buổi họp dân tại các tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường hay phát, dán các tờ rơi thông tin, tuyên truyền tại những nơi tập trung đông người.

Từ phong trào chung, hàng loạt mô hình sáng tạo, hiệu quả theo phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đã ra đời và được nhân rộng, tạo thành một mạng lưới an ninh vững chắc từ cơ sở. Đến nay, trên địa bàn thành phố đang duy trì hoạt động 117 mô hình tại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Trong đó, có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến có tính xã hội hóa cao, được triển khai thực hiện ở hầu hết các địa phương, được Nhân dân tham gia tích cực và đem lại hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như các mô hình: “Dòng họ tự quản về an ninh, trật tự (ANTT)”; “Nhóm liên gia tự quản về ANTT” tại Kiệt 131 Trần Phú (phường Thuận Hóa); nhóm Zalo “Nhân dân và cán bộ xã Vinh Mỹ tham gia bảo vệ ANTQ” tại xã Vinh Mỹ; “Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu” tại Họ giáo Cổ Tháp tại xã Đan Điền…

Các địa bàn giáp ranh triển khai mô hình “Cụm liên kết về ANTT”; trong doanh nghiệp có mô hình “Tổ công nhân tự quản”, “3 không” (không cháy nổ, không trộm cắp, không tệ nạn). Nhờ tính thực tiễn và sát với tình hình địa phương, các mô hình này đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng ngàn lượt tin báo tố giác tội phạm, vận động đầu thú hàng chục đối tượng truy nã. Nhiều quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an truy bắt tội phạm.

Người dân cũng đã tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương với nhiều mô hình đảm bảo trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông được triển khai rộng khắp dọc các tuyến đường trên địa bàn các phường, xã. Qua đó, thu hút sự hưởng ứng tham gia của người dân và làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị Huế, góp phần xây dựng Huế “Xanh - Sạch - Sáng”… Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sự đồng lòng và tham gia tích cực của Nhân dân, đặc biệt là việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch, cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến ca nghi nhiễm đã giúp lực lượng chức năng triển khai hiệu quả công tác khoanh vùng, cách ly, dập dịch, góp phần ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Gần dân, sát cơ sở, giữ vững bình yên

Giữ vai trò nòng cốt tại cơ sở, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, dân phòng, ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh Nhân dân đã có nhiều đóng góp nổi bật. Là những người “trọng dân, vì dân”, lực lượng Công an xã bán chuyên trách nhiều năm qua đã hỗ trợ hiệu quả lực lượng chính quy trong nắm tình hình, trấn áp tội phạm, tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn ANTT.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, ngày 1/7/2024, Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở có hiệu lực, HĐND, UBND thành phố đã ban hành 2 nghị quyết. Qua đó, thành lập 1.103 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 1.103 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn thành phố, với 3.463 thành viên.

Chỉ sau 1 năm hoạt động, lực lượng này đã bám sát 6 nhóm nhiệm được giao, chủ động hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở, đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, đã cung cấp 1.631 nguồn tin phục vụ điều tra, tham gia xử lý 1.037 vụ việc; phối hợp tổ chức 18.343 lượt tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm; xây dựng và hướng dẫn 117 mô hình tự quản; hỗ trợ xử lý 110 vụ PCCC và 31 vụ cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở còn cung cấp trên 150 tin báo về hoạt động vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện; vận động giao nộp 391 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; cảm hóa 957 người có hành vi vi phạm pháp luật đang sinh sống tại cộng đồng; phối hợp thực hiện hơn 22.000 lượt tuần tra và hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông; qua đó phát hiện 738 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến ANTT.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được các cấp tặng bằng khen cho 8 cá nhân, tặng giấy khen cho 50 tập thể và 176 lượt cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng chống tội phạm.

Trước bối cảnh mới, công tác bảo vệ ANTQ sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn; hơn lúc nào hết, “thế trận lòng dân” càng cần được củng cố và tăng cường. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế tiếp tục là hạt nhân, chủ động đi sâu, đi sát cơ sở, “gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”; mỗi người dân phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận an ninh; chính sự gắn kết này sẽ góp phần tạo nên một mạng lưới bảo vệ rộng khắp, một “thế trận lòng dân” kiên cố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định: Tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang, anh hùng, cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế ngày nay đang ngày đêm nỗ lực rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị pháp luật, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

“Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh an ninh thế giới và khu vực đang có những diễn biến vô cùng phức tạp, nhanh chóng và khó lường, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, lực lượng Công an TP. Huế quyết tâm trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn luôn đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn ngày càng tốt hơn tình hình trật tự an toàn xã hội, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân và thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Và trên chặng đường vinh quang đó, không thể thiếu vai trò to lớn, sự đóng góp tích cực của mọi tầng lớp Nhân dân chung tay xây dựng nên thành phố Huế trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thân thiện, mến khách, thành phố du lịch xanh của Việt Nam” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh.