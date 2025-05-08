80 năm Công an thành phố Huế, đi lên từ những trang sử vàng

Công an TP. Huế vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân năm 1980

Cùng dòng chảy lịch sử dân tộc

Tiền thân của Công an TP. Huế được ra đời trong thời điểm sục sôi nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khi Đảng khẩn trương thành lập các tổ chức Công an ở ba miền để bảo vệ thành quả cách mạng: Sở Liêm phóng (Bắc bộ), Sở Trinh sát (Trung bộ) và Quốc gia Tự vệ Cuộc (Nam bộ). Sở Trinh sát Trung bộ được đặt tại đường Trần Cao Vân, TP. Huế. Từ đây, ngày 19/8 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Công an Việt Nam nói chung và Công an TP. Huế nói riêng. Ngày 21/2/1946, tổ chức Công an được kiện toàn thống nhất bởi Sắc lệnh số 23 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký nhằm hợp nhất các tổ chức Công an thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an vụ. Sở Trinh sát Trung bộ được đổi thành Sở Công an Trung bộ và Ty Trinh sát Thừa Thiên được đổi thành Ty Công an Thừa Thiên. Ngay lập tức, cả hệ thống này đã trở thành mũi nhọn tiên phong trong cuộc đấu tranh quyết liệt trước âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng còn non trẻ của các liên minh phản cách mạng trong và ngoài nước.

Giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954), dù phải hoạt động trong những điều kiện ngặt nghèo, Ty Công an Thừa Thiên đã luôn mưu trí, dũng cảm, hợp đồng tác chiến chặt chẽ với các lực lượng cách mạng, thu được nhiều vũ khí và tài liệu quan trọng, trừ được nhiều Việt gian ác ôn, phá được nhiều hội tề… Nhờ những chiến công oai hùng ấy, ngày 30/12/1949, Ty Công an Thừa Thiên vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Chín năm kháng chiến gian lao đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Công an Thừa Thiên trong công tác đấu tranh bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự lớn mạnh và tinh nhuệ của lực lượng ở các giai đoạn sau này.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bố trí nhân sự Ban Giám đốc Công an TP. Huế

Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, tỉnh Thừa Thiên thuộc quyền kiểm soát của địch. Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Công an Liên khu IV, lãnh đạo Ty Công an Thừa Thiên vừa triển khai công tác chuẩn bị để tập kết ra khu IV, đồng thời quyết định một bộ phận cán bộ Công an ở lại hình thành lực lượng địch tình để bám địa bàn hoạt động. Xuyên suốt các thời điểm cam go của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), Công an Thừa Thiên Huế vẫn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, hoạt động hiệu quả trong lòng địch, bảo vệ căn cứ, xây dựng cơ sở vững chắc, tìm cơ hội phát động các phong trào đấu tranh chính trị của Nhân dân. Để rồi những ngày tháng rực lửa năm 1975, Công an Thừa Thiên Huế là một trong những lực lượng đầu tiên của cách mạng tiến vào thành phố, thể hiện tính nhạy bén, chủ động sáng tạo trước tình hình phát triển đột biến của cách mạng. Ngày 26/3/1975, lá cờ giải phóng tung bay trên đỉnh Phu Văn Lâu, quê hương Thừa Thiên Huế được hoàn toàn giải phóng.

Thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đưa đất nước bước vào thời kì hòa bình, thống nhất, tạo ra những thuận lợi to lớn và căn bản, song quân, dân Thừa Thiên Huế nói chung và lực lượng An ninh Thừa Thiên Huế nói riêng đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp của một tỉnh mới giải phóng. Thực hiện Nghị quyết số 245, ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên đã ký Quyết định số 545 – QĐ/UB hợp nhất các Ty Công an Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Vĩnh Linh thành Ty Công an Bình Trị Thiên. Từ tháng 7/1989, tỉnh Thừa Thiên Huế được tái lập theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an Thừa Thiên Huế đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động tham mưu, đề xuất các phương án, kế hoạch, biện pháp tác chiến; huy động lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng đảng bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Tiếp nối những trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, Công an TP. Huế quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhân dân giao phó trong tình hình mới. Những năm đầu thế kỷ XXI, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, TP. Huế đứng trước thời cơ vận hội mới, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Để chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, Công an TP. Huế đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, triển khai kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự.

Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an TP. Huế đã chủ động đấu tranh với hoạt động tình báo, gián điệp, hoạt động can thiệp của các đối tượng nước ngoài, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, nhất là hoạt động chống phá của các đối tượng lợi dụng an ninh tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ… không để bị động, bất ngờ, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, biểu tình, gây rối, phát tờ rơi, khẩu hiệu phản động. Công an TP. Huế liên tục triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, đặc biệt là các chuyên án tội phạm phi truyền thống, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy, lừa đảo có yếu tố nước ngoài, tội phạm liên quan đến tín dụng đen…

Xác định nội dung công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số quốc gia là trọng tâm, đột phá để nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP. Huế đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng các kế hoạch, nghị quyết, chương trình hành động; đề ra mục tiêu, lộ trình, giải pháp thực hiện; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện Đề án 06. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm liền, Công an TP. Huế được Bộ Công an đánh giá chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc; đặc biệt, năm 2023 xếp thứ 10/63 địa phương, năm 2024 xếp thứ 7/63 địa phương.

Công an TP. Huế cũng là một trong những đơn vị tiên phong, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu hoàn thành sớm việc tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; với lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp theo hướng “Tinh, gọn, mạnh, hướng về cơ sở, bỏ Công an cấp huyện, tăng cường lực lượng cho Công an cấp xã, phường”.

Ngày 1/1/2025, TP. Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng Công an TP. Huế nhiều yêu cầu, nhiệm vụ lớn lao hơn. Phát huy truyền thống anh hùng, Công an TP. Huế tập trung xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp giải quyết tốt an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nâng cao chất lượng các mặt công tác, phát hiện, đấu tranh kịp thời với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu trong vinh quang và gian khổ, Công an TP. Huế đã trưởng thành về mọi mặt cả trong nhận thức lẫn hành động cách mạng, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại, không ngừng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, đối diện với những vận hội và thách thức mới, Công an TP. Huế sẽ luôn xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân TP. Huế trên hành trình vươn mình của dân tộc.