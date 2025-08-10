Công an TP. Huế dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lễ dâng hoa và báo công của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố Huế

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Huế thành kính dâng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ những đội tự vệ cách mạng đầu tiên đến lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hôm nay, Công an thành phố Huế đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hết lòng vì Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, Công an thành phố Huế tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nêu cao tinh thần, ý chí vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tiên phong trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng “tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “sát dân, gần dân hơn”. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước anh linh của Người, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, với lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; ra rức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kiên cường vượt khó khăn, thử thách; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an thành phố Huế trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.