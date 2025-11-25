Văn phòng Thành ủy Huế được tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy

Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng (ngoài cùng, bên trái) nhận bằng khen tại hội nghị

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng đến 34 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy. Dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố Huế có UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn; lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, đại diện Thường trực Đảng ủy và lãnh đạo văn phòng các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Trong 3 năm qua (từ tháng 6/2022 - 6/2025), Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc, đạt chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy địa phương.

Năng lực tham mưu tổng hợp của Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy có nhiều tiến bộ. Vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo trực tiếp được khẳng định với nhiều sản phẩm thông tin đa dạng, có chất lượng tốt. Ứng dụng công nghệ thông tin có bước chuyển biến; chất lượng tham mưu phục vụ về tài chính Đảng, hành chính, lưu trữ, cơ yếu, quản trị hậu cần… ngày càng nâng lên chuyên nghiệp, tận tụy, chu đáo hơn.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả đạt được của văn phòng các địa phương, đơn vị, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để tiếp tục xây dựng văn phòng theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tham mưu và phục vụ tốt công tác lãnh đạo của Trung ương, cấp ủy địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị: Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy cần tập trung thực hiện nghiêm túc 3 định hướng lớn về số hóa toàn diện hồ sơ công việc, xây dựng kho dữ liệu chuẩn dùng chung đảm bảo bảo mật, an toàn, bền vững; chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc, bảo đảm tính chính xác; phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ văn phòng gắn với đổi mới, sáng tạo để tham mưu ngắn gọn, đúng việc, đúng lúc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng các tỉnh, thành ủy tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; củng cố, kiện toàn bộ máy phù hợp, khoa học và chuyên nghiệp, khắc phục triệt để tư duy lối mòn, làm theo thói quen để nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, quy trình điều hành và cách thức tổ chức các hội nghị. Chú trọng nâng cao chất lượng nội dung văn bản theo hướng ngắn gọn, rõ vấn đề.

Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng Cờ Thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng cho 5 tập thể; tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho 14 tập thể và 60 cá nhân thuộc văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy từ tháng 10/2022 đến nay.

Văn phòng Thành ủy Huế được trao tặng Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy từ tháng 10/2022 đến nay.