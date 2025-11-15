Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 trường học và 7 nhà giáo

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) là tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đây là các điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2 tập thể được khen thưởng gồm Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) và Trường Trung học cơ sở Đặng Dung (xã Quảng Điền). Đây là những đơn vị có nhiều đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua của ngành.

7 cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc; ông Bùi Phước Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc; bà Trương Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng; bà Võ Phương Quỳnh Ngân, giáo viên Trường Mầm non Thủy Vân và ông Nguyễn Đức Hải, chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

Phần thưởng cao quý này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để các trường, thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, giữ vững danh hiệu và truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần vào sự nghiệp trồng người của thành phố Huế.