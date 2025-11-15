  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 19/11/2025 16:51

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 trường học và 7 nhà giáo

HNN.VN - Dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, thành phố Huế có 2 tập thể và 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) là tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Đây là các điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục, xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2 tập thể được khen thưởng gồm Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Thuận Hóa) và Trường Trung học cơ sở Đặng Dung (xã Quảng Điền). Đây là những đơn vị có nhiều đổi mới trong quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua của ngành.

7 cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Bà Lê Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc; ông Bùi Phước Dương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Sơn; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung; bà Trần Thị Khuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc; bà Trương Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Quảng; bà Võ Phương Quỳnh Ngân, giáo viên Trường Mầm non Thủy Vân và ông Nguyễn Đức Hải, chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế.

Phần thưởng cao quý này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để các trường, thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, giữ vững danh hiệu và truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, góp phần vào sự nghiệp trồng người của thành phố Huế.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Thủ tướng Chính phủtặngBằng khennhà giáotrường học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học

Sau những đợt mưa lũ kéo dài, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn TP. Huế được đặc biệt chú trọng, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc và dịch bệnh phát sinh từ nguồn thực phẩm không an toàn.

Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học
Tổng lực vệ sinh khử khuẩn, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh sau lũ

Từ tối 3 và sáng 4/11, ngành Y tế TP. Huế đã huy động tổng lực các lực lượng từ Trung tâm Y tế (TTYT) các khu vực, trạm y tế phường xã đến các đội cơ động chuyên trách tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng quy mô lớn tại các khu dân cư, trường học và chợ. Mục tiêu là nhanh chóng làm sạch môi trường, khử khuẩn triệt để, phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh phát sinh sau lũ.

Tổng lực vệ sinh khử khuẩn, đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh sau lũ
Quản lý điện thoại trong trường học

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và công nghệ số ngày càng phổ biến, câu chuyện học sinh sử dụng điện thoại ở trường ra sao để vừa tận dụng được tiện ích, vừa bảo đảm hiệu quả học tập là vấn đề cấp thiết đặt ra cho các trường.

Quản lý điện thoại trong trường học

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top