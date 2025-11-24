Tập đoàn Wilmar CLV Việt Nam ủng hộ 3,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận 3,2 tỷ đồng từ Tập đoàn Wilmar CLV Việt Nam

Tại buổi lễ tiếp nhận, đại diện Tập đoàn Wilmar CLV Việt Nam chia sẻ những mất mát và ảnh hưởng nặng nề của của Nhân dân TP. Huế trong đợt lũ lụt vừa qua và trao bảng ủng hộ 3,2 tỷ đồng (trong đó có 1,5 tỷ đồng tiền mặt và 3.000 suất quà trị giá 1,7 tỷ đồng) hỗ trợ thành phố khắc phục hậu quả thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo TP. Huế, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, quý báu của Tập đoàn Wilmar CLV Việt Nam. Nguồn lực này góp phần giúp chính quyền và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua. Đồng thời, khẳng định Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân bổ, chuyển kinh phí hỗ trợ đến từng địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng một cách nhanh nhất, sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn hỗ trợ, góp phần sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cũng tại buổi tặng quà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế và Chứng nhận Tấm lòng vàng của Ủy ban MTTQ Việt Nam cho Tập đoàn Wilmar CLV Việt Nam.