Huế định hướng tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2025 - 2030

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh đến tinh thần bám cơ sở, hỗ trợ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ và tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, Sở đã chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương và cơ quan Thống kê thành phố rà soát kịch bản tăng trưởng năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng quý IV phải đạt từ 12,6% trở lên để cả năm hoàn thành mục tiêu; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,5-15%, đóng góp 4,7 điểm % vào tăng trưởng; khu vực dịch vụ tăng 9-9,5%, đóng góp 4,5 điểm %; nông nghiệp tăng 1,3-1,5%, đóng góp 0,13 điểm %; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,7-8%, đóng góp 0,67 điểm %. Quy mô kinh tế giá hiện hành dự kiến đạt 93.400 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 3.200 USD, tăng 17% so cùng kỳ. Thu ngân sách ước 14.500-15.000 tỷ đồng, tăng 20-22%; chi ngân sách ước 17.541 tỷ đồng, bằng dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.350 tỷ đồng, tăng 22,7%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính. Một số sản phẩm truyền thống tăng trưởng mạnh so cùng kỳ: Điện sản xuất đạt 2.690 triệu kWh, tăng 32%, đóng góp 1 điểm %; bia đạt 350 triệu lít, tăng 4,2%, đóng góp 0,06 điểm %; ô tô các loại đạt 4.200 chiếc, gấp 2,4 lần, đóng góp 0,97 điểm %; găng tay các loại đạt 35.000 tấn, gấp 5,5 lần, đóng góp 0,6 điểm %.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng quý IV, Sở Tài chính đặt kế hoạch: Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,5 - 16%; dịch vụ 11,5 - 12%; nông nghiệp 1,2 - 1,3%. Đồng thời, Sở phối hợp rà soát 13 dự án tồn đọng, hiệu quả thấp, huy động nguồn lực phát triển kinh tế, triển khai Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, phấn đấu thành lập 1.000 doanh nghiệp mới trong năm.

Về đánh giá giai đoạn 2021 - 2025, GRDP tăng trưởng trung bình 7,54%, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó dịch vụ tăng 7,8 - 8,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 8 - 8,5%, nông lâm thủy sản tăng 2,5 - 3%, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm tăng 7%.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, thúc đẩy dự án trọng điểm, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, kinh tế di sản gắn với du lịch, công nghiệp văn hóa, chuyển hóa không gian di sản thành nguồn lực tăng trưởng; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Các dự án trọng điểm như Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, Khu thương mại tự do Chân Mây - Lăng Cô được ưu tiên triển khai. Mục tiêu đến 2030, quy mô kinh tế số đạt 30%, trở thành động lực tăng trưởng mạnh.

Tham gia thảo luận, lãnh đạo thành phố, các sở ngành đề nghị trong lĩnh vực công nghiệp cần tập trung hỗ trợ các dự án công nghiệp đang triển khai, rà soát, đồng hành với doanh nghiệp để phát triển đơn hàng mới.

Lĩnh vực xây dựng được nhấn mạnh phải giải quyết dứt điểm các vướng mắc về thủ tục hành chính, đặc biệt là những khâu liên quan đất đai, đầu tư và giải phóng mặt bằng.

Đối với nhóm ngành dịch vụ, nhất là du lịch, ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ mạnh hơn, cải thiện rõ rệt môi trường du lịch, qua đó thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết thống nhất với kịch bản tăng trưởng do Sở Tài chính trình bày, song nhấn mạnh, tinh thần bám cơ sở, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm đồng hành tháo gỡ khó khăn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành bám sát phân công nhiệm vụ, xây dựng tiến độ công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc”, theo dõi hằng tuần để giám sát, đôn đốc. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các ngành phối hợp với cơ quan thống kê để thống nhất nhận định, đánh giá và bảo đảm độ chính xác của số liệu khi công bố.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành phát biểu tại cuộc họp

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính đôn đốc một số nội dung trọng tâm, trong đó yêu cầu triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các công trình trọng điểm; đồng thời xây dựng kế hoạch đôn đốc, giám sát hằng tuần.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của 4 tổ công tác, tập trung tháo gỡ cơ chế, thủ tục để các dự án triển khai đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án tái định cư, tạo quỹ đất phục vụ các dự án lớn chuẩn bị triển khai trong thời gian tới.

Đề xuất chính sách đặc thù cho giai đoạn mới

Liên quan việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù, theo ông La Phúc Thành, sau 4 năm triển khai Nghị quyết số 38/2021/QH15, thành phố đạt nhiều kết quả, nhưng vẫn còn hạn chế cần bổ sung. Một điểm nhấn là nâng mức dư nợ vay từ 20% lên 40% số thu ngân sách, giúp tổng hạn mức vay đạt 3.500 - 4.000 tỷ đồng/năm, triển khai các dự án ODA và huy động vốn cho dự án mới, như “Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2” với vốn JICA 2.175 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương bổ sung 120 tỷ đồng giai đoạn 2022-2024; phí tham quan di tích đạt gần 700 tỷ đồng, đầu tư cho gần 70 dự án trùng tu, tôn tạo di tích.

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn, đó là cơ chế, chính sách đặc thù chưa khai thác tối đa nguồn lực; một số cơ chế chưa phát huy hiệu quả, ví dụ sắp xếp nhà đất do Trung ương quản lý chưa phát sinh thu. Nguyên nhân chính là tác động COVID-19 và cơ chế chưa thực sự “vượt trội”.

Công nhân Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế thực hiện các công đoạn lắp ráp ô tô. Ảnh: Kim Long Motor

Thành phố đang phối hợp Trung ương xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW, đề xuất cơ chế đột phá tập trung vào 4 trung tâm: văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Cụ thể: phân bổ thêm 50% vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương cho dự án trọng điểm; HĐND thành phố quyết định dự án và khai thác giá trị di tích, tạo nguồn thu 400-500 tỷ đồng/năm; thành lập Khu thương mại tự do tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, thí điểm cơ chế vượt trội thu hút đầu tư, nghiên cứu và nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các sở, ngành tiếp tục đề xuất những chính sách tương xứng với vai trò và vị thế của thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Trước mắt, yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để trình Ban Thường vụ Thành ủy theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Khắc Toàn lưu ý các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu, đề xuất thêm các cơ chế đặc thù cho đô thị di sản, thúc đẩy đầu tư cho công nghiệp văn hóa, đồng thời xây dựng các chính sách mới cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô nhằm phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa hơn nữa các đề xuất về cơ chế, chính sách đặc thù; bảo đảm các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và trình cấp có thẩm quyền đúng tiến độ.