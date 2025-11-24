Tái cấu trúc nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì buổi làm việc; cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Đặt mục tiêu tăng trưởng 11,5 - 12% vào năm 2030

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% mỗi năm; đến năm 2030 phấn đấu đạt mức 11,5 - 12% và thu ngân sách từ 28 - 30 nghìn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu, Sở Tài chính cho biết sẽ tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh; tập trung vốn đầu tư công cho các dự án tạo không gian phát triển mới như cao tốc, sân bay, cảng biển, các trục đô thị và các dự án chỉnh trang, bảo tồn di sản. Thành phố ưu tiên xúc tiến dự án công nghiệp quy mô lớn, phát triển kinh tế số, hình thành khu công nghệ cao và khu thương mại tự do Chân Mây - Lăng Cô, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa.

Sau 4 năm triển khai Nghị quyết 38, nhiều cơ chế đặc thù như nâng dư nợ vay, tăng thu xuất nhập khẩu, cơ chế phí tham quan di tích hay Quỹ bảo tồn di sản Huế đã phát huy hiệu quả. Các cơ chế này giúp tăng nguồn lực đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, cải thiện cân đối ngân sách và tạo động lực cho du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế chuyên sâu.

Thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện và đề xuất các cơ chế vượt trội về tài chính - ngân sách, đầu tư, đất đai, phát triển đô thị và bảo tồn di sản; đồng thời hình thành các trung tâm động lực mới như Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Vườn Quốc gia Bạch Mã. Thành phố kiến nghị Trung ương bổ sung các cơ chế đủ mạnh để tạo đột phá, đồng thời kéo dài những cơ chế đã chứng minh hiệu quả.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tái cấu trúc nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng khi các tuyến giao thông trọng điểm như Tố Hữu nối dài, đường vành đai 2, hay tuyến ven biển… hoàn thành, Huế sẽ mở rộng được không gian phát triển, tạo giá trị gia tăng cho bất động sản và nâng cao kết nối vùng. Thành phố cần tiếp tục đầu tư các tuyến ven sông Hương, Đập Đá, Cồn Hến để bổ sung thiết chế du lịch và nâng tầm lõi di sản; đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các dự án có tính lan tỏa, điều chỉnh quy hoạch, nâng cốt nền và khơi thông hệ thống thoát nước nhằm giảm ngập lụt.

Trong lĩnh vực di sản, nhiều ý kiến đề nghị tháo gỡ rào cản về cơ chế khai thác dịch vụ trong quần thể di tích; tận dụng quỹ đất sau sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao quy mô lớn, làm nền cho công nghiệp văn hóa và du lịch thể thao.

Để tăng thu ngân sách, thành phố cần khai thác tốt nguồn lực đầu tư, huy động nguồn lực xã hội, rà soát quy hoạch đô thị để tránh đầu cơ và nhà bỏ hoang; đồng thời phân cấp mạnh hơn trong thu thuế, đấu giá đất và thu hút đầu tư để tăng tính chủ động.

Một số bất cập kéo dài trong thu hút đầu tư, đặc biệt tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và trong khai thác kinh tế di sản, được nêu là chưa được khắc phục dứt điểm. Thành phố cần hoàn thiện các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 38 và đề xuất cơ chế mới để khai thác hiệu quả đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, phù hợp định hướng phát triển xanh.

“Điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là hạn chế nguồn lực, do đó phải ưu tiên vốn cho các dự án động lực, đặc biệt tại Chân Mây - Lăng Cô; đồng thời bám sát tiến độ các đề án, chương trình do Trung ương hỗ trợ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, thiết kế lại chương trình, đề án theo nhóm vấn đề lớn, bám sát Nghị quyết Đại hội XVII. Huế sẽ ưu tiên phát triển kinh tế di sản, du lịch và công nghiệp văn hóa; thúc đẩy kinh tế số, khoa học - công nghệ; tạo đột phá về hạ tầng chiến lược, logistics và liên kết vùng; đồng thời tái cơ cấu không gian nông nghiệp theo hướng xanh, giá trị cao. Thành phố cũng sẽ xây dựng kịch bản tăng trưởng toàn nhiệm kỳ, cập nhật theo năm; tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và thu hút đầu tư có trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh yêu cầu tạo ra một cuộc “cách mạng” trong tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện. Thành phố phải sớm điều chỉnh quy hoạch chung theo yêu cầu mới, hướng đến tăng trưởng bền vững và mô hình chính quyền đô thị, đồng thời hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm đồng bộ.

Bí thư Thành ủy yêu cầu rà soát toàn diện thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm tình trạng dự án kéo dài, giải phóng mặt bằng chậm. Thành phố phải cắt giảm tối đa thủ tục trong phạm vi pháp luật; nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương thì chủ động đề xuất điều chỉnh, nội dung thuộc thẩm quyền thành phố thì mạnh dạn quyết định. Công tác cán bộ cần phân cấp sâu, trao quyền nhiều hơn cho cấp xã, phường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cho cả nhiệm kỳ, cập nhật hằng năm và hằng quý; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để tháo gỡ khó khăn. Thành phố cần sớm tham mưu danh mục dự án trọng điểm, ưu tiên tối đa nguồn lực và tạo hành lang thuận lợi cho triển khai; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm.

Thành phố sẽ kiên quyết thu hồi đất đối với dự án chậm hoặc không đưa vào sử dụng; công khai danh sách dự án chậm tiến độ và điều chuyển vốn sang dự án có khả năng thực hiện tốt. Đồng thời, phải tăng cường kỷ luật, xử lý nghiêm cán bộ né tránh, đùn đẩy; bố trí cán bộ phù hợp năng lực và yêu cầu nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đánh giá tác động các chính sách thuế trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm thu đúng, thu đủ và chống thất thu; phân bổ vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm để tối đa hóa hiệu quả. Thành phố tiếp tục rà soát và đề xuất cơ chế đặc thù gắn với tính đặc thù của Huế và Nghị quyết 54; trong đó chú trọng khai thác tiềm năng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Với các nội dung thuộc Nghị quyết 38, các đơn vị phải chuẩn bị kỹ từ sớm để triển khai chủ động, đồng bộ và hiệu quả.