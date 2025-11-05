  • Huế ngày nay Online
Thành phố Huế khen thưởng 12 tập thể xuất sắc trong phòng chống mưa lũ

HNN.VN - Sáng 5/11, UBND TP. Huế tổ chức lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 (đợt 1).

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao tặng Bằng khen cho các tập thể 

Danh sách được khen thưởng gồm: Công an thành phố Huế; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Viettel Huế, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế; Công ty CP Cấp nước Huế; Công ty Điện lực Huế; Bệnh viện Trung ương Huế; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Công an tỉnh Quảng Trị; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - E28, Bộ Công an; Sư đoàn 968 - Quân Khu 4.

Đây là những tập thể thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, huy động người và phương tiện kịp thời cứu trợ, di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở; góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục rà soát, tổng hợp và đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ để tiếp tục khen thưởng trong các đợt tiếp theo.

Trong đợt mưa lũ từ 25/10 – 3/11, Huế hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của các lực lượng cùng người dân, thiệt hại đã được hạn chế, công tác khắc phục diễn ra nhanh, giúp đời sống sớm ổn định trở lại.

Lê Thọ
Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/11, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm, kiểm tra và động viên, tặng quà cho các lực lượng tham gia làm nhiệm khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn TP. Huế. Cùng đi có các UVTV Thành ủy: Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế.

Tư lệnh Quân khu 4 và lãnh đạo thành phố kiểm tra, động viên lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ
Mưa lũ làm sập một đoạn tường Hoàng thành Huế

Một đoạn tường Hoàng thành Huế bị đổ sập sau những trận mưa lũ kéo dài. Đoạn tường bị sập dài khoảng 15m, nằm ở phía Bắc Kinh thành Huế, tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân (phường Phú Xuân).

Mưa lũ làm sập một đoạn tường Hoàng thành Huế

