Thành phố Huế khen thưởng 12 tập thể xuất sắc trong phòng chống mưa lũ

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao tặng Bằng khen cho các tập thể

Danh sách được khen thưởng gồm: Công an thành phố Huế; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế; Viettel Huế, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Huế; Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế; Công ty CP Cấp nước Huế; Công ty Điện lực Huế; Bệnh viện Trung ương Huế; Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; Công an tỉnh Quảng Trị; Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động - E28, Bộ Công an; Sư đoàn 968 - Quân Khu 4.

Đây là những tập thể thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động triển khai biện pháp ứng phó, huy động người và phương tiện kịp thời cứu trợ, di dời người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở; góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Hiện nay, các cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục rà soát, tổng hợp và đề xuất danh sách các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ để tiếp tục khen thưởng trong các đợt tiếp theo.

Trong đợt mưa lũ từ 25/10 – 3/11, Huế hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự chung tay của các lực lượng cùng người dân, thiệt hại đã được hạn chế, công tác khắc phục diễn ra nhanh, giúp đời sống sớm ổn định trở lại.