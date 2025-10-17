Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài, cùng các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Thành ủy tặng hoa chúc mừng Văn phòng Thành ủy

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài; các UVTV: Đặng Ngọc Trân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy qua các thời kỳ.

Ôn lại chặng đường 95 năm hình thành và phát triển, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng khẳng định: Lịch sử của Văn phòng cấp ủy gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi Đảng ra đời, bộ phận văn phòng đã là cầu nối thông tin, bảo đảm sự chỉ đạo thông suốt, kịp thời của các cấp ủy, trở thành một phần không thể tách rời trong bộ máy lãnh đạo của Đảng.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng luôn nêu cao tinh thần trung thành, tận tụy và sáng tạo, góp phần quan trọng vào mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Văn phòng Thành ủy Huế tiếp tục phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời chủ động đổi mới toàn diện phương thức làm việc, hiện đại hóa công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đơn vị đã khẳng định vai trò là trung tâm điều phối thông tin, tổ chức, quản trị và tham mưu chiến lược của Thành ủy; tham mưu hiệu quả cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Điểm sáng nổi bật là việc Văn phòng Thành ủy tiên phong trong chuyển đổi số, hình thành mô hình “Văn phòng số”, bước tiến lớn trong hiện đại hóa công tác Đảng. Các nền tảng như Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống hội nghị trực tuyến… đã giúp công việc diễn ra nhanh, chính xác, an toàn và minh bạch. Nhờ đó, mọi hoạt động nghiệp vụ từ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tài chính, quản trị đều được số hóa và bảo mật tuyệt đối, đảm bảo thông tin thông suốt 24/7.

Không chỉ hiện đại về công nghệ, Văn phòng Thành ủy còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao. 100% cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; trong đó 80% lãnh đạo phòng có trình độ cao cấp lý luận.

Văn phòng Thành ủy tặng giấy khen đối với các cá nhân có quá trình công tác xây dựng cơ quan Văn phòng Thành ủy

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chánh Văn phòng Thành ủy Trần Quốc Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, đảng viên Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ. Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và TP. Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu đối với công tác văn phòng cấp ủy ngày càng cao. Muốn phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại hơn nữa, nhưng vẫn giữ vững kỷ cương, bản sắc và giá trị truyền thống.

Với phương châm “Kỷ cương - trách nhiệm - chuyên nghiệp - hiện đại”, Văn phòng Thành ủy Huế đặt quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, nơi hội tụ trí tuệ và bản lĩnh, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố, vì mục tiêu xây dựng Huế ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” cho các cán bộ thuộc văn phòng Thành ủy Huế vì những đóng góp cho sự nghiệp Văn phòng cấp ủy; Văn phòng Thành ủy cũng khen thưởng các cá nhân có quá trình công tác xây dựng cơ quan Văn phòng Thành ủy.