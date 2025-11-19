12 giáo viên được UBND thành phố tặng Bằng khen

Trường THPT Chuyên Quốc Học trao Bằng khen của UBND TP cho các giáo viên

Tại Tường THCS Nguyễn Tri Phương, cô Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng, đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, với trên 95% học sinh đạt học tập mức Tốt; nhà trường đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có 3 giáo viên được tặng Bằng khen: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Oanh đạt nhiều thành tích trong bồi dưỡng đội tuyển vật lý; cô Nguyễn Khoa Thị Phượng, Tổ trưởng chuyên môn Hóa học, có tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia cao và có 2 sáng kiến được công nhận; thầy Võ Anh Tú đạt nhiều thành tích trong bồi dưỡng học sinh giỏi, đồng thời tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu, biên soạn tài liệu chuyên môn.

Nhiều giáo viên các trường THPT cũng có nhiều đóng góp tiêu biểu, được UBND thành phố tặng Bằng khen, như: Cô Trương Thị Thúy Hà (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ); cô Ngô Thị Thùy An (Trường THPT Đặng Trần Côn); thầy Nguyễn Văn Cảnh (Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu); cô Nguyễn Hưng Kim Phụng (Trường THPT Hương Trà); cô Trần Thị Cẩm Hiền (Trường THPT Thuận An); cô Nguyễn Thị Dung (Trường THPT Hương Thủy); cô Hà Thị Thanh Trà (Trường THPT An Lương Đông) và thầy Lê Ngọc Bách (Trường THPT Phú Lộc).

Những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ quản lý, giáo viên trên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và tạo dấu ấn cho phong trào thi đua của thành phố trong năm học qua.



Năm nay, do ảnh hưởng lũ lụt, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nên Bằng khen của UBND thành phố được trao về các đơn vị nơi giáo viên đang công tác. Trong ngày 20/11, các trường đã tổ chức trao Bằng khen cho các giáo viên.