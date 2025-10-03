Tạo thế vững chắc, đưa Huế bước vào giai đoạn phát triển mới

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII sáng 3/10

Đó cũng chính là những “chân kiềng”, tạo thế vững chắc để TP. Huế - đô thị di sản, thành phố trực thuộc Trung ương bước vào giai đoạn phát triển mới, tự tin hội nhập, khẳng định thương hiệu riêng.

Nêu gương-gốc rễ để Đảng trong sạch vững mạnh

Trình bày tham luận với chủ đề: “Giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, đại biểu Nguyễn Tài Tuệ, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xây dựng Đảng từ gốc tiếp tục là nền tảng then chốt. Một tổ chức chỉ thật sự vững vàng khi người đứng đầu gương mẫu, cán bộ chủ chốt tiên phong và mỗi đảng viên đều giữ vững phẩm chất nêu gương.

Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố là đảng bộ đặc thù, tập hợp đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược cho Thành ủy trên nhiều lĩnh vực then chốt: tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo, nội chính… Đây là lực lượng có bản lĩnh chính trị, chuyên môn sâu và giữ vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Vì vậy, nêu gương không chỉ là phương pháp giáo dục, mà còn là thước đo phẩm chất, trách nhiệm của cán bộ.

Đại biểu Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thời gian qua, việc phát huy nêu gương đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực: 100% lãnh đạo xây dựng cam kết nêu gương gắn với chức trách; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được tiến hành nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; phong cách lãnh đạo được đổi mới theo hướng gần dân, sát thực tiễn; chuyển đổi số được đẩy mạnh trong điều hành công việc. Từ thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu thật sự mẫu mực, tận tụy và sáng tạo, nơi đó chuyển biến rõ rệt, tạo niềm tin lan tỏa trong tập thể.

Để phát huy hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, đại biểu nguyễn Tài Tuệ đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, nêu gương trong tư duy đổi mới và hành động tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thứ hai, thể chế hóa và kiểm soát trách nhiệm nêu gương bằng hệ tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn chặt khen thưởng và kỷ luật. Thứ ba, xây dựng văn hóa nêu gương trong toàn Đảng bộ, lấy bốn trụ cột Trách nhiệm – Kỷ cương – Gương mẫu – Hiệu quả làm nền tảng. Thứ tư, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, lấy hiệu quả làm thước đo. Thứ năm, bảo vệ và khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh vì lợi ích chung. Và thứ sáu, đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa các điển hình tiên tiến, nhân rộng phong trào “Người tốt, việc tốt”.

“Phát huy vai trò nêu gương không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là danh dự của người cán bộ, đảng viên”, ông Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh.

Xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, hạnh phúc

Tại Đại hội, đại diện lực lượng Công an thành phố đã trình bày tham luận với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự nhằm xây dựng thành phố Huế là điểm đến an toàn, thân thiện, hạnh phúc”.

Theo Phó Giám đốc Công an thành phố Dương Văn Thoan, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh an ninh toàn cầu có nhiều biến động khó lường, lực lượng công an thành phố đã chủ động dự báo, xử lý kịp thời nhiều vấn đề phức tạp, từ an ninh quốc gia đến an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng. Công an Huế đã đấu tranh quyết liệt, kéo giảm tội phạm, điều tra khám phá nhanh trọng án, giữ vững kỷ cương và sự bình yên cho người dân.

Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy được tinh gọn theo hướng “tăng cơ sở, giảm trung gian”, tạo được sự đồng thuận và đánh giá cao từ Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, tình hình an ninh, trật tự sẽ đối diện nhiều khó khăn, nhất là các mối đe dọa phi truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm núp bóng cơ chế mở. Trước thực tế đó, Công an thành phố xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, từ đó đổi mới căn bản phương thức lãnh đạo công tác công an. Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an thành phố Dương Văn Thoan trình bày tham luận tại Đại hội

Cùng với đó, giữ vững thế chủ động chiến lược, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn giữa thực địa và không gian mạng, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, nhất là Đại hội Đảng các cấp. Công an thành phố cũng sẽ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lấy thế trận nhân dân làm nền tảng gắn kết chặt chẽ với quốc phòng toàn dân.

Một nhiệm vụ được nhấn mạnh là quyết tâm đưa Huế trở thành “thành phố không ma túy” vào năm 2030, góp phần củng cố niềm tin của người dân và du khách về một đô thị di sản bình yên, đáng sống. Cùng với đó là xây dựng bản đồ số dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý xã hội; nghiên cứu bộ chỉ số an ninh, an toàn cho người dân và doanh nghiệp để làm căn cứ hoạch định giải pháp phát triển.

Trong định hướng hợp tác, Công an thành phố tiếp tục gắn bó với các đối tác quốc tế, đồng thời mở rộng quan hệ mới khi có điều kiện, góp phần bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa.

“Với truyền thống anh hùng và tinh thần cống hiến, lực lượng Công an thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Huế”, Phó Giám đốc Công an thành phố Dương Văn Thoan nhấn mạnh.

Phát triển con người toàn diện, giàu bản sắc

Phát biểu tham luận tại Đại hội, đại biểu Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Giáo dục Huế bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức, nhưng mục tiêu xuyên suốt vẫn là phát triển con người toàn diện, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa Huế, đồng thời hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Đại biểu Nguyễn Tân cho biết, Huế hiện có gần 80% trường đạt chuẩn quốc gia - con số cao hơn mức trung bình nhiều địa phương; chất lượng phổ thông nhiều năm liền nằm trong tốp đầu cả nước. Học sinh Huế không chỉ đạt nhiều huy chương Olympic quốc tế mà còn ghi dấu ấn ở các sân chơi trí tuệ trong nước như “Đường lên đỉnh Olympia”. Đại học Huế tiếp tục giữ vị thế trong nhóm 350 trường hàng đầu châu Á. “Đó là những kết quả đáng tự hào, nhưng cũng đặt chúng ta trước yêu cầu đổi mới toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa”, ông nói.

Đại biểu Nguyễn Tân chỉ ra nhiều khó khăn của ngành giáo dục hiện nay

Đại biểu Nguyễn Tân chỉ ra, giáo dục Huế vẫn đối diện nhiều khó khăn, như cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ, hạn chế trong triển khai ngoại ngữ và công nghệ số, sự kết nối giữa đào tạo nghề và thị trường lao động còn yếu. Những hạn chế này, theo ông, nếu không khắc phục sẽ cản trở quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất sáu nhóm giải pháp: Đổi mới giáo dục toàn diện, chú trọng bồi dưỡng hệ giá trị con người Huế: tinh tế, hiếu học, nhân ái, khoan hòa. Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh địa phương như du lịch, y tế, công nghiệp văn hóa, AI. Nâng tầm Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, chú trọng các ngành mũi nhọn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy và quản lý. Gắn giáo dục với di sản văn hóa Huế, biến di sản thành lớp học mở. Tăng cường hợp tác quốc tế, quảng bá thương hiệu “Huế – thành phố giáo dục, văn hóa, di sản”.

“Khi kiên định với mục tiêu này, chúng ta không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Huế và con người Việt Nam ra thế giới”, đại biểu Nguyễn Tân khẳng định.

Y tế chuyên sâu, vươn tầm

Trong tham luận tại Đại hội, đại biểu Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định: Mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á là hoàn toàn khả thi nếu biết phát huy vai trò hạt nhân của Bệnh viện Trung ương Huế và hệ thống y tế thành phố tại tham luận của mình.

GS. Phạm Như Hiệp cho biết, với hơn 130 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Trung ương Huế hiện có quy mô 5.500 giường, 3 cơ sở, mỗi năm tiếp nhận trên 1 triệu lượt bệnh nhân và thực hiện hơn 1,6 triệu ca phẫu thuật – thủ thuật. Bệnh viện đang dẫn đầu cả nước về nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, ghép tế bào gốc, tim mạch, ung bướu, đột quỵ… và là một trong ba bệnh viện được Chính phủ chọn đầu tư Trung tâm Xạ trị Proton hiện đại tầm thế giới.

Đại biểu Phạm Như Hiệp tin tưởng về việc xây dựng thương hiệu Huế – trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á

Những năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã thiết lập quan hệ hợp tác với 23 quốc gia và 50 tổ chức quốc tế, chuyển giao nhiều kỹ thuật cao cho các bệnh viện trong nước và khu vực ASEAN. Cùng với đó, y tế dự phòng, mạng lưới cơ sở và sự phát triển của y tế tư nhân đã giúp Huế đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 99,35% dân số, chỉ số giường bệnh và bác sĩ trên vạn dân thuộc nhóm cao của cả nước.

Theo GS.TS Phạm Như Hiệp, để đạt mục tiêu đến năm 2030, Huế cần tập trung xây dựng hệ sinh thái “thành phố y tế thông minh”, gắn kết bệnh viện – trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp, phát triển các mô hình du lịch y tế, nghỉ dưỡng kết hợp điều trị. Cùng với đó là chiến lược thu hút nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

“Với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định thương hiệu Huế – trung tâm y tế chuyên sâu của Đông Nam Á, vừa chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Bồi đắp đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần đại đoàn kết

Trình bày tham luận, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: Đoàn kết toàn dân tộc luôn là sức mạnh vô địch, là nền tảng vững chắc cho hệ thống chính trị. Trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, những năm qua, Mặt trận các cấp đã chứng minh vai trò “cầu nối” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Các phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hay “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đều gắn chặt với đời sống dân cư. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã huy động gần 700 tỷ đồng cho an sinh xã hội, xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố giảm xuống còn 1,15%. Đây là minh chứng rõ ràng rằng khi ý Đảng hòa hợp với lòng dân, mọi chủ trương đều trở thành hành động thiết thực.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025, Mặt trận thành phố đã chủ động tái cấu trúc tổ chức, giảm 57% số phòng ban nhưng nâng cao hiệu quả hoạt động. “Tinh gọn bộ máy không chỉ để giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là để mạnh hơn trong hành động, gần dân hơn, sát cơ sở hơn” – bà Ái Vân nhấn mạnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định: Đoàn kết toàn dân tộc luôn là sức mạnh vô địch

Một điểm nhấn trong đổi mới phương thức hoạt động là ứng dụng công nghệ thông tin, đưa Mặt trận thích ứng với xã hội số. Các diễn đàn trực tuyến, kênh tiếp nhận phản ánh từ cơ sở, cùng những sáng kiến như “Bình dân học vụ số” đã giúp Mặt trận đến gần người dân hơn, đồng thời định hướng dư luận, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện dân chủ cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Người dân sẽ không chỉ là đối tượng vận động mà trở thành chủ thể sáng tạo, tham gia đóng góp vào mọi chủ trương, chính sách. Cùng với đó, Mặt trận sẽ nâng cao chất lượng phản biện xã hội, huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để mọi quyết sách đều sát thực tiễn và hợp lòng dân.

“Đồng thuận xã hội phải trở thành sức mạnh nội sinh để Huế phát triển nhanh và bền vững. Muốn vậy, Mặt trận phải đổi mới để gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn, phản ánh trung thực hơn, và cùng nhân dân biến khát vọng phát triển thành hiện thực”, bà Ái Vân nhấn mạnh.

Kết thúc tham luận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố trích lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không có ‘vũ khí’ nào lợi hại và hiệu quả hơn sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của toàn dân”. Từ đó khẳng định, với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, góp phần xây dựng Huế phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.